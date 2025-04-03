В цій країні заведено мати великі відкриті вікна, а штори використовують лише в спальнях, та й то переважно на ніч. Тож з чим пов'язана така традиція у Нідерландах розповідає 24 Канал.

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Чому в Нідерландах не завішують вікна

Стала звичка

У Нідерландах мешканці воліють брати участь у бурхливому житті, що розгортається на вулицях, а не замикатися вдома за стінами та шторами. Тому і тримають вікна відчиненими.

Для багатьох голландців відчинені вікна стали щоденним ритуалом і значною частиною їхнього способу життя. Ця традиція часто сприймається без особливих роздумів, оскільки передається з покоління в покоління.

Історична причина

Історики знайшли цікаве історичне пояснення давньої традиції Нідерландів тримати вікна відчиненими. Ця практика сягає корінням періоду, коли країна перебувала під іспанським пануванням, що характеризувалося репресивним режимом, який боявся повстань.

Щоб запобігти підпільним зборам і змовам, голландцям заборонили зачиняти вікна – обмеження, яке відтоді перетворилося на культурну норму.



Чому в Нідерландах не заведено завішувати вікна / Фото Unsplash

Економічна причина

Також цю практику пов'язують з дотриманням прозорості в особистій поведінці. Історично склалося так, що уряд прагнув забезпечити, щоб громадяни жили відповідно до своїх можливостей і дотримувалися стандартів чесності.

Як наслідок, наявність відкритих вікон у Нідерландах стала символізувати прихильність до порядності та чесності. До того ж у Нідерландах не заведено підглядати за сусідами, оскільки вважається неввічливим дивитися у чужі вікна.

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