Росіяни частіше подорожують до Європи: в цих 3 країнах найбільший ризик "зіткнення"

У 2024 році спостерігалося збільшення кількості подорожей російських туристів до Європи, попри чинні санкції. Тим часом українці намагаються уникати країн, де можуть зіткнутися з "сусідами".

Особливо росіяни люблять відпочивати у трьох європейських країнах. Яких саме розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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В яких країнах найбільше російських туристів?

Франція, Італія та Іспанія, які є членами НАТО та Європейського Союзу, ще у 2022 році запровадили санкції проти Москви. Попри це, дані показують, що кількість зупинок російських туристів у готелях Франції та Італії торік зросла на 19%.

Примітно, що Франція, яка разом з Британією очолює "Коаліцію охочих" – групу країн, що підтримують Україну, – підтримує збереження відкритих кордонів для заможних російських туристів. Як і Італія.

На 4 році війни Росії проти України дивно бачити статистику, яка свідчить про збільшення кількості віз, виданих росіянам, а також зростання туристичного потоку з Росії до країн ЄС,

– зазначив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Він нагадав, що значна більшість російського населення висловлює підтримку війни, що триває в Україні.

Закликають припинити видачу віз росіянам

Водночас у своїй нещодавній заяві Вільям Браудер, англійський фінансист з американським корінням і відомий антипутінський активіст, закликав Францію, Італію та Іспанію припинити видачу віз громадянам Росії.

Браудер стверджує, що такий крок може чинити тиск на адміністрацію Путіна і зменшити ризики для безпеки, пов'язані з тактикою гібридної війни Росії проти Заходу.

Тис часом у ЄС пропонують потроїти збір за в'їзд для іноземців.