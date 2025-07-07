Греція запровадила перерви в роботі через спеку: які послуги не працюватимуть та де
- Греція запровадила обов'язкові перерви в роботі з 12:00 до 17:00 для фізичної праці на відкритому повітрі та служб доставки їжі через спеку понад +40 градусів.
Правила діють у центральній Греції та на кількох островах. Працівників приватного сектору заохочують працювати дистанційно, а сектори критичної інфраструктури повинні запобігати тепловому стресу.
Влада Греції заявила, що запровадила обов'язкові перерви в роботі у найспекотніших частинах країни. У деяких регіонах прогнозують понад +40 градусів тепла.
У понеділок, 7 липня, Міністерство праці Греції ввело перерви у роботі для деяких працівників. Про це пише 24 Канал із посиланням на Greek City Times.
Дивіться також В Індонезії – потужне виверження вулкана: попіл сягнув 18 кілометрів вгору і закинув села
Які послуги працюватимуть з обмеженнями
У зв'язку з погодними умовами, Міністерство праці випустило наказ призупиняти роботу для фізичної праці на відкритому повітрі з 12:00 до 17:00, зокрема це стосується служб доставки їжі.
- У ці години кур'єрам заборонено користуватися мотоциклами чи велосипедами. Але вони можуть здійснювати доставку на транспортних засобах з кондиціонером.
- Сектори критичної інфраструктури повинні впровадити заходи для запобігання тепловому стресу працівників, зокрема відкоригувати графіки роботи.
- Працівників приватного сектору заохочують працювати дистанційно там, де це можливо.
Переважно ці правила діють у центральній Греції та ще на кількох островах, де стоїть найсильніша спека: Центральна Македонія, Іонічні острови, Західна Греція, Фессалія, Мессенія, Самос та східний Родос. В Афінах жодних надзвичайних заходів не запроваджували.
Згідно з прогнозами, спека у Греції триватиме до четверга.
До слова, менше ніж тиждень тому на грецькому острові Крит розгорілася масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад півтори тисячі людей.