Греція запровадила перерви в роботі через спеку: які послуги не працюватимуть та де

Влада Греції заявила, що запровадила обов'язкові перерви в роботі у найспекотніших частинах країни. У деяких регіонах прогнозують понад +40 градусів тепла.

У понеділок, 7 липня, Міністерство праці Греції ввело перерви у роботі для деяких працівників. Про це пише 24 Канал із посиланням на Greek City Times.

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Які послуги працюватимуть з обмеженнями

У зв'язку з погодними умовами, Міністерство праці випустило наказ призупиняти роботу для фізичної праці на відкритому повітрі з 12:00 до 17:00, зокрема це стосується служб доставки їжі.

У ці години кур'єрам заборонено користуватися мотоциклами чи велосипедами. Але вони можуть здійснювати доставку на транспортних засобах з кондиціонером.

Сектори критичної інфраструктури повинні впровадити заходи для запобігання тепловому стресу працівників, зокрема відкоригувати графіки роботи.

Працівників приватного сектору заохочують працювати дистанційно там, де це можливо.

Переважно ці правила діють у центральній Греції та ще на кількох островах, де стоїть найсильніша спека: Центральна Македонія, Іонічні острови, Західна Греція, Фессалія, Мессенія, Самос та східний Родос. В Афінах жодних надзвичайних заходів не запроваджували.

Згідно з прогнозами, спека у Греції триватиме до четверга.

До слова, менше ніж тиждень тому на грецькому острові Крит розгорілася масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад півтори тисячі людей.