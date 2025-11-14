У Польщі посилять покарання для водіїв: за що можна потрапити до в'язниці

У Польщі ухвалили нові правила, які передбачають суворіші покарання за грубі порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за перевищення швидкості вдвічі на автомагістралі або швидкісній дорозі може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Водночас керівник Міністерства юстиції Польщі Вальдемар Журек запевнив, що за саме лише перевищення швидкості у в'язницю саджати не будуть. Про це пише 24 Канал з посиланням на In Poland.

Які нові правила запровадили у Польщі?

Зазначається, що ув'язнення загрожуватиме за перевищення швидкості щонайменше на половину дозволеної. Тобто на автомагістралі це їзда зі швидкістю щонайменше 210 кілометрів/годину (максимально дозволена – 140 кілометрів/годину), а на швидкісній дорозі – 180 кілометрів/годину (максимально дозволена – 120 кілометрів/годину).

На звичайних дорогах загального користування, де обмеження швидкості становить 90 кілометрів/годину, тюремний строк може загрожувати за перевищення швидкості 180 кілометрів/годину, у населених з обмеженням 30 кілометрів/годину – за їзду зі швидкістю понад 60 кілометрів/годину.

Нові правила не стосуються водіїв, які їздять надто швидко. Вони поширюються щодо тих, хто їздить як божевільний і свідомо наражає на небезпеку життя інших,

– написав міністр юстиції.

Також закон передбачає можливість конфіскації авто у тверезих водіїв, які порушують судову заборону на керування транспортними засобами. Для рецидивістів, які неодноразово ігнорують такі обмеження, може бути запроваджена довічна заборона на водіння. Крім того, незаконні перегони та дрифт на дорогах загального користування каратимуться значно суворіше, ніж раніше, повідомляє Міністерство юстиції Польщі.

Цей проєкт Сейму Польщі має отримати схвалення Сенату та підпис президента. Нові правила набудуть чинності через 30 днів після публікації у Dzienniku Ustaw. Тому водіям потрібно готуватися до змін найближчим часом.

Що ще варто знати водіям у Польщі?