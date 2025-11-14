В Польше ужесточат наказание для водителей: за что можно попасть в тюрьму

В Польше приняли новые правила, которые предусматривают более суровые наказания за грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, за превышение скорости вдвое на автомагистрали или скоростной дороге может грозить лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

В то же время руководитель Министерства юстиции Польши Вальдемар Журек заверил, что за одно лишь превышение скорости в тюрьму сажать не будут. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Какие новые правила ввели в Польше?

Отмечается, что заключение будет грозить за превышение скорости минимум на половину разрешенной. То есть на автомагистрали это езда со скоростью не менее 210 километров/час (максимально разрешенная – 140 километров/час), а на скоростной дороге – 180 километров/час (максимально разрешенная – 120 километров/час).

На обычных дорогах общего пользования, где ограничение скорости составляет 90 километров/час, тюремный срок может грозить за превышение скорости 180 километров/час, в населенных с ограничением 30 километров/час – за езду со скоростью более 60 километров/час.

Новые правила не касаются водителей, которые ездят слишком быстро. Они распространяются на тех, кто ездит как сумасшедший и сознательно подвергает опасности жизни других,

– написал министр юстиции.

Также закон предусматривает возможность конфискации авто у трезвых водителей, которые нарушают судебный запрет на управление транспортными средствами. Для рецидивистов, которые неоднократно игнорируют такие ограничения, может быть введен пожизненный запрет на вождение. Кроме того, незаконные гонки и дрифт на дорогах общего пользования будут наказываться значительно строже, чем раньше, сообщает Министерство юстиции Польши.

Этот проект Сейма Польши должен получить одобрение Сената и подпись президента. Новые правила вступят в силу через 30 дней после публикации в Dzienniku Ustaw. Поэтому водителям нужно готовиться к изменениям в ближайшее время.

Что еще стоит знать водителям в Польше?