Результати опитувань наприкінці 2024 року свідчили, що ідею вихідного на Святвечір підтримали приблизно 70% поляків. Про це пише 24 Канал з посиланням на In Poland.

Для кого 24 грудня буде вихідним?

Національна інспекція праці опублікувала спеціальне повідомлення, у якому пояснюється, хто з працівників може працювати у цей день, а також які наслідки загрожують роботодавцям у разі порушень. Крім того, із вихідним 24 грудня уряд запровадив три торгові неділі перед Різдвом.

Попри те, що 24 грудня стане державним вихідним, представники деяких професій відпочивати все-таки не будуть. Мовиться про пожежників, медиків, поліцейських, прикордонників, працівників аварійних служб, водіїв громадського транспорту, пілотів та машиністів, а також працівників, залучених до годування худоби і так далі.

Згідно зі статтею 151 Трудового кодексу, робота у переддень Різдва заборонена, окрім випадків, передбачених законом. Якщо попри це роботодавець накаже працівнику працювати у цей день, він вчинятиме правопорушення, яке карається штрафом від 1000 до 30 000 злотих, а у випадку роздрібної торгівлі – до 100 000 злотих.

