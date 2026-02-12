Робота в Польщі стане доступнішою: оприлюднено список дефіцитних спеціальностей

Польща продовжує активно залучати іноземних працівників через нестачу кадрів у ключових сферах економіки. Уряд країни підготував нові рішення, які мають спростити процедури працевлаштування для громадян інших держав та допомогти роботодавцям швидше заповнювати вакансії.

Зокрема, Міністерство праці представило проєкт постанови, в якому визначило перелік професій, представникам яких буде легше отримати дозвіл на роботу та візу.

Що передбачає постанова?

Очікується, що нові правила допоможуть значно прискорити процедури легалізації праці та спростять роботодавцям пошук кадрів. Як повідомляє prawo.pl, у відомстві пояснюють необхідність такого рішення гострим дефіцитом робочої сили.

У цих професіях у першому півріччі 2025 року було зареєстровано загалом 33 тисячі безробітних, тоді як кількість вакансій досягла 29 тисяч. За цей же період видано понад 100 тисяч документів, що легалізують роботу іноземців,

– зазначають у пояснювальній записці.



Робота в Польщі стане доступнішою / Фото Unsplash

Які професії увійшли до списку?

До переліку дефіцитних спеціальностей потрапили:

інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;

медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів та трамваїв.

Згідно з проєктом, постанова має запрацювати через 14 днів після публікації в Журналі законів.

Скільки іноземців працює у Польщі?

За офіційними даними, на кінець грудня 2025 року в Польщі легально працювали та були застраховані майже 1,29 мільйона іноземців. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 1,19 мільйона. Найбільшою групою іноземних працівників залишаються громадяни України. Станом на кінець 2025 року в Польщі легально працювало близько 857 тисяч українців.

Без якого документу більше не знайти роботу в Польщі?

Раніше ми писали, що українці, які працюють у Польщі, мають оформлювати декларації на доручення роботи. Це нововведення запрацює вже з березня 2026 року. Незаконне доручення роботи може призвести до штрафів від 3 до 50 тисяч злотих за працівника та заборони компанії наймати іноземців.