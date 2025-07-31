Польща хоче скасувати безвізовий режим для громадян деяких третіх країн. Вона не може ефективно зробити це самостійно, тому готує заявку до всіх країн Шенгенської зони.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек повідомив, що список країн вже формується. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Для яких країн Польща пропонує скасувати безвіз?

Польща хоче скасувати безвіз для тих країн, громадяни яких "найчастіше порушують закон та скоюють злочини".

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації наразі розглядає запровадження візового режиму для громадян:

Грузії,

Вірменії,

Венесуели,

Колумбії.

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що необхідно запровадити візи для всіх мандрівників із зазначених країн.

Вищезгадані країни обрали невипадково. До прикладу, останніми місяцями стали підвищилась активність грузинських банд, зокрема у Варшаві. Громадяни Вірменії та Колумбії теж посідають високі позиції у статистиці злочинності.

А Венесуела є країною, яку значною мірою контролюють росіяни.

Наразі у Польщі ще аналізують, на які країни слід поширити візовий обов’язок, і паралельно готують відповідну заявку до країн Шенгену.

Щодо України, то безвізовий режим з країнами ЄС продовжує діяти. Тобто українцям віза в Польщу потрібна тільки для довготривалих поїздок, роботи чи навчання.