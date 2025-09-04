Польща ініціювала депортацію тисяч іноземних громадян, серед яких значна кількість українців. З початку року з країни було примусово вислано понад 1 100 осіб.

При цьому країна депортує лише частину осіб, які зобов'язані покинути територію, оскільки наразі в реєстрі небажаних іноземців налічується 31 тисяча. Про це пише 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

Чому Польща депортує тисячі іноземців?

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі оголосило, що з початку року з країни було примусово депортовано 1 100 іноземців. До цієї групи входять 15 громадян України, усі вони отримали заборону на повторний в'їзд на термін від 5 до 10 років.

Дані про депортованих українців були внесені до списку небажаних осіб у Польщі, який веде керівник Управління у справах іноземців,

– заявили у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації.

Дані, оприлюднені цим управлінням, свідчать про значне зростання кількості іноземців, віднесених до категорії небажаних у Польщі. Станом на кінець червня 2025 року кількість осіб у цьому списку подвоїлася порівняно з чотирма роками раніше, коли їх було 16 000, і майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

У звіті підкреслюється, що до списку входять переважно громадяни України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії.

Зокрема, поточний розподіл осіб у списку "небажаних" виглядає так:

5 900 українців, з яких понад 4 200, або понад 70%, отримали остаточні вироки;

4 200 грузинів, з яких 1 600 були засуджені;

2 500 сирійців, з них 800 засуджено;

2 400 афганців, з яких 300 мають обвинувальні вироки;

2 200 білорусів, з яких 500 засуджено;

1 900 росіян, з яких 100 мають судимість.

Які головні зміни очікують українців у Польщі?