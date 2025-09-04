Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку
4 вересня, 10:32
Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Польща депортує понад 1 100 іноземців. Вони отримали заборону на в'їзд на 5 – 10 років.
  • У списку небажаних осіб у Польщі налічується 31 000 іноземців, зокрема 5 900 українців, з яких понад 70% отримали вироки.

Польща ініціювала депортацію тисяч іноземних громадян, серед яких значна кількість українців. З початку року з країни було примусово вислано понад 1 100 осіб.

При цьому країна депортує лише частину осіб, які зобов'язані покинути територію, оскільки наразі в реєстрі небажаних іноземців налічується 31 тисяча. Про це пише 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

Чому Польща депортує тисячі іноземців?

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі оголосило, що з початку року з країни було примусово депортовано 1 100 іноземців. До цієї групи входять 15 громадян України, усі вони отримали заборону на повторний в'їзд на термін від 5 до 10 років.

Дані про депортованих українців були внесені до списку небажаних осіб у Польщі, який веде керівник Управління у справах іноземців,
– заявили у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації.

Дані, оприлюднені цим управлінням, свідчать про значне зростання кількості іноземців, віднесених до категорії небажаних у Польщі. Станом на кінець червня 2025 року кількість осіб у цьому списку подвоїлася порівняно з чотирма роками раніше, коли їх було 16 000, і майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

У звіті підкреслюється, що до списку входять переважно громадяни України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії.

Зокрема, поточний розподіл осіб у списку "небажаних" виглядає так:

  • 5 900 українців, з яких понад 4 200, або понад 70%, отримали остаточні вироки;
  • 4 200 грузинів, з яких 1 600 були засуджені;
  • 2 500 сирійців, з них 800 засуджено;
  • 2 400 афганців, з яких 300 мають обвинувальні вироки;
  • 2 200 білорусів, з яких 500 засуджено;
  • 1 900 росіян, з яких 100 мають судимість.

Які головні зміни очікують українців у Польщі?

  • Польський уряд представив новий законопроєкт щодо допомоги українським біженцям. Він є відповіддю на вето президента Польщі Кароля Навроцького.
  • Запропонований документ має на меті сприяти інтеграції біженців у польське суспільство, заохочуючи їх робити позитивний внесок у розвиток країни, яка надала їм притулок.
  • Так, право на отримання соціальних виплат, зокрема, допомоги на утримання дитини у розмірі 800 злотих, буде пов'язане зі статусом зайнятості батьків.