Польша массово депортирует иностранцев: украинцы тоже в списку
- Польша депортирует более 1 100 иностранцев. Они получили запрет на въезд на 5 – 10 лет.
- В списке нежелательных лиц в Польше насчитывается 31 000 иностранцев, в частности 5 900 украинцев, из которых более 70% получили приговоры.
Польша инициировала депортацию тысяч иностранных граждан, среди которых значительное количество украинцев. С начала года из страны было принудительно выслано более 1 100 человек.
При этом страна депортирует лишь часть лиц, которые обязаны покинуть территорию, поскольку сейчас в реестре нежелательных иностранцев насчитывается 31 тысяча. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.
Читайте также Британия меняет правила для беженцев: что произошло
Почему Польша депортирует тысячи иностранцев?
Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило, что с начала года из страны было принудительно депортировано 1 100 иностранцев. В эту группу входят 15 граждан Украины, все они получили запрет на повторный въезд на срок от 5 до 10 лет.
Данные о депортированных украинцах были внесены в список нежелательных лиц в Польше, который ведет руководитель Управления по делам иностранцев,
– заявили в Министерстве внутренних дел и администрации.
Данные, обнародованные этим управлением, свидетельствуют о значительном росте количества иностранцев, отнесенных к категории нежелательных в Польше. По состоянию на конец июня 2025 года количество лиц в этом списке удвоилось по сравнению с четырьмя годами ранее, когда их было 16 000, и почти столько же, сколько за весь 2024 год.
В отчете подчеркивается, что в список входят преимущественно граждане Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.
В частности, текущее распределение лиц в списке "нежелательных" выглядит так:
- 5 900 украинцев, из которых более 4 200, или более 70%, получили окончательные приговоры;
- 4 200 грузин, из которых 1 600 были осуждены;
- 2 500 сирийцев, из них 800 осуждены;
- 2 400 афганцев, из которых 300 имеют обвинительные приговоры;
- 2 200 белорусов, из которых 500 осуждены;
- 1 900 россиян, из которых 100 имеют судимость.
Какие главные изменения ожидают украинцев в Польше?
- Польское правительство представило новый законопроект о помощи украинским беженцам. Он является ответом на вето президента Польши Кароля Навроцкого.
- Предложенный документ имеет целью способствовать интеграции беженцев в польское общество, поощряя их делать положительный вклад в развитие страны, которая предоставила им убежище.
- Так, право на получение социальных выплат, в частности, пособия на содержание ребенка в размере 800 злотых, будет связано со статусом занятости родителей.