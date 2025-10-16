Польський ринок праці опинився на межі серйозного кадрового дефіциту. Дедалі більше підприємств стикаються з нестачею кваліфікованих працівників, особливо у сфері фізичної праці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider Polska.

Попри низький рівень безробіття, багато вакансій залишаються відкритими місяцями. Причини:

демографічні зміни,

трудова міграція поляків до Західної Європи,

скорочення потоку українських працівників, які традиційно складали значну частину робочої сили в Польщі.

Які найбільш затребувані професії у Польщі?

Аналітики визначили 10 професій, які нині мають найбільший попит серед польських роботодавців. До переліку увійшли:

водії вантажівок і автобусів,

зварювальники,

електрики та електромонтери,

оператори землерийної техніки,

працівники складів,

монтажники будівель,

муляри та штукатури,

механіки автосервісів,

покрівельники.

Саме ці спеціальності є критично важливими для економіки, але заповнити вакансії дедалі складніше.



У Польщі зростає дефіцит кадрів / Фото Unsplash

Чому українці відіграють ключову роль?

Digital Journal пише Українські працівники багато років були опорою для польської економіки – зокрема, у сфері будівництва, транспорту та промисловості. Проте після початку війни в Україні частина чоловіків не може виїхати за кордон, що призвело до зменшення кількості робочої сили.

Роботодавці визнають, що саме українці допомагали закривати кадрові прогалини останніми роками. Тепер, через обмеження на виїзд і конкуренцію між країнами ЄС за працівників, ситуація з кадрами у Польщі загострюється.

Цікаво! Експерти попереджають: якщо тенденція триватиме, Польщі доведеться активніше залучати працівників з Азії, Балкан чи Кавказу, щоб уникнути сповільнення виробництва та проблем у логістиці.

