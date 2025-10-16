Укр Рус
Закордон Новости о работе за рубежом В Польше растет дефицит кадров: какие профессии пользуются спросом и при чем здесь украинцы
16 октября, 17:00
В Польше растет дефицит кадров: какие профессии пользуются спросом и при чем здесь украинцы

Алена Захарова
Основні тези
  • Польша сталкивается с кадровым дефицитом, особенно в сферах физического труда, из-за демографических изменений, миграцию поляков на Запад и сокращение потока украинских работников.
  • Наибольшим спросом в Польше пользуются водители грузовиков, сварщики, электрики, операторы техники, работники складов и строители, а украинцы раньше помогали заполнять эти вакансии.

Польский рынок труда оказался на грани серьезного кадрового дефицита. Все больше предприятий сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников, особенно в сфере физического труда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider Polska.

Несмотря на низкий уровень безработицы, много вакансий остаются открытыми месяцами. Причины:

  • демографические изменения,
  • трудовая миграция поляков в Западную Европу,
  • сокращение потока украинских работников, которые традиционно составляли значительную часть рабочей силы в Польше.

Какие наиболее востребованные профессии в Польше?

Аналитики определили 10 профессий, которые сейчас пользуются наибольшим спросом среди польских работодателей. В перечень вошли:

  • водители грузовиков и автобусов,
  • сварщики,
  • электрики и электромонтеры,
  • операторы землеройной техники,
  • работники складов,
  • монтажники зданий,
  • каменщики и штукатуры,
  • механики автосервисов,
  • кровельщики.

Именно эти специальности являются критически важными для экономики, но заполнить вакансии все сложнее.


Почему украинцы играют ключевую роль?

Digital Journal пишет Украинские работники много лет были опорой для польской экономики – в частности, в сфере строительства, транспорта и промышленности. Однако после начала войны в Украине часть мужчин не может выехать за границу, что привело к уменьшению количества рабочей силы.

Работодатели признают, что именно украинцы помогали закрывать кадровые пробелы в последние годы. Теперь, из-за ограничений на выезд и конкуренции между странами ЕС за работников, ситуация с кадрами в Польше обостряется.

Интересно! Эксперты предупреждают: если тенденция будет продолжаться, Польше придется активнее привлекать работников из Азии, Балкан или Кавказа, чтобы избежать замедления производства и проблем в логистике.

В Польше работодатели не будут оплачивать больничные

  • Ранее мы писали, что польское правительство планирует передать оплату больничных органам социального страхования, освободив работодателей от этой обязанности.
  • Сейчас законопроект находится на рассмотрении Комитета по вопросам экономики при Совете Министров, но дата внедрения новых правил еще неизвестна.