В Польше растет дефицит кадров: какие профессии пользуются спросом и при чем здесь украинцы
- Польша сталкивается с кадровым дефицитом, особенно в сферах физического труда, из-за демографических изменений, миграцию поляков на Запад и сокращение потока украинских работников.
- Наибольшим спросом в Польше пользуются водители грузовиков, сварщики, электрики, операторы техники, работники складов и строители, а украинцы раньше помогали заполнять эти вакансии.
Польский рынок труда оказался на грани серьезного кадрового дефицита. Все больше предприятий сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников, особенно в сфере физического труда.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider Polska.
Несмотря на низкий уровень безработицы, много вакансий остаются открытыми месяцами. Причины:
- демографические изменения,
- трудовая миграция поляков в Западную Европу,
- сокращение потока украинских работников, которые традиционно составляли значительную часть рабочей силы в Польше.
Какие наиболее востребованные профессии в Польше?
Аналитики определили 10 профессий, которые сейчас пользуются наибольшим спросом среди польских работодателей. В перечень вошли:
- водители грузовиков и автобусов,
- сварщики,
- электрики и электромонтеры,
- операторы землеройной техники,
- работники складов,
- монтажники зданий,
- каменщики и штукатуры,
- механики автосервисов,
- кровельщики.
Именно эти специальности являются критически важными для экономики, но заполнить вакансии все сложнее.
В Польше растет дефицит кадров / Фото Unsplash
Почему украинцы играют ключевую роль?
Digital Journal пишет Украинские работники много лет были опорой для польской экономики – в частности, в сфере строительства, транспорта и промышленности. Однако после начала войны в Украине часть мужчин не может выехать за границу, что привело к уменьшению количества рабочей силы.
Работодатели признают, что именно украинцы помогали закрывать кадровые пробелы в последние годы. Теперь, из-за ограничений на выезд и конкуренции между странами ЕС за работников, ситуация с кадрами в Польше обостряется.
Интересно! Эксперты предупреждают: если тенденция будет продолжаться, Польше придется активнее привлекать работников из Азии, Балкан или Кавказа, чтобы избежать замедления производства и проблем в логистике.
В Польше работодатели не будут оплачивать больничные
- Ранее мы писали, что польское правительство планирует передать оплату больничных органам социального страхования, освободив работодателей от этой обязанности.
- Сейчас законопроект находится на рассмотрении Комитета по вопросам экономики при Совете Министров, но дата внедрения новых правил еще неизвестна.