Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider Polska.

Несмотря на низкий уровень безработицы, много вакансий остаются открытыми месяцами. Причины:

демографические изменения,

трудовая миграция поляков в Западную Европу,

сокращение потока украинских работников, которые традиционно составляли значительную часть рабочей силы в Польше.

Какие наиболее востребованные профессии в Польше?

Аналитики определили 10 профессий, которые сейчас пользуются наибольшим спросом среди польских работодателей. В перечень вошли:

водители грузовиков и автобусов,

сварщики,

электрики и электромонтеры,

операторы землеройной техники,

работники складов,

монтажники зданий,

каменщики и штукатуры,

механики автосервисов,

кровельщики.

Именно эти специальности являются критически важными для экономики, но заполнить вакансии все сложнее.



В Польше растет дефицит кадров / Фото Unsplash

Почему украинцы играют ключевую роль?

Digital Journal пишет Украинские работники много лет были опорой для польской экономики – в частности, в сфере строительства, транспорта и промышленности. Однако после начала войны в Украине часть мужчин не может выехать за границу, что привело к уменьшению количества рабочей силы.

Работодатели признают, что именно украинцы помогали закрывать кадровые пробелы в последние годы. Теперь, из-за ограничений на выезд и конкуренции между странами ЕС за работников, ситуация с кадрами в Польше обостряется.

Интересно! Эксперты предупреждают: если тенденция будет продолжаться, Польше придется активнее привлекать работников из Азии, Балкан или Кавказа, чтобы избежать замедления производства и проблем в логистике.

