За 4 месяца тяжелого труда каждый из них смог накопить до 15 тысяч долларов, передает издание Blic.

Где именно работали студенты?

Студенты работали в городе Seward – небольшом рыбацком порту на Аляске. Это тихий туристический городок, где в сезон всегда много работы, но немного возможностей потратить заработанные деньги. Именно поэтому много молодежи приезжает туда на временные подработки.

К поездке присоединились Филипп, Милош, Слободан, Никола, Йована и Нада. Они планировали работать примерно 4 месяца – столько длится их рабочее разрешение. В это время студенты работали по 12 часов в день и почти без выходных.

Сколько можно заработать?

По словам студентов, почасовая оплата для новых работников составляет около 9 долларов в час, а для тех, кто уже имеет опыт – до 11 долларов в час. Некоторые из них брали две работы одновременно, поэтому их нагрузка могла достигать около 84 часов в неделю. Именно благодаря такому графику им удалось за сезон накопить значительную сумму.



Работа за рубежом / Фото Unsplash

Мужчины выполняли преимущественно работу в порту:

помогали спускать и поднимать лодки;

ремонтировали двигатели;

меняли масло;

управляли лодками;

помогали капитанам во время рыбалки.

За такую работу они иногда получали дополнительные чаевые от туристов. Между тем Йована работала горничной в туристическом комплексе и кемпинге, а Нада занималась документами в офисе бронирования.

Для чего студенты зарабатывали деньги?

Для некоторых из них эта поездка стала возможностью осуществить важные жизненные планы. Например, одна из студенток смогла купить земельный участок и оплатить собственную свадьбу. Другие участники поездки также имеют конкретные цели – от открытия собственного бизнеса до строительства дома. По словам студентов, они не исключают, что в следующем году снова поедут работать на Аляску, ведь такая сезонная подработка позволяет за короткое время заработать сумму, которая может стать хорошим стартом для будущих планов.

К слову! Украинские беженцы также быстро интегрируются на рынок труда. Как пишет DW, около 50% украинцев, прибывших в Германию в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.

Что известно о требованиях Аляски в отношении украинских беженцев?