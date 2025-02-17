У Польщі хочуть позбавити українців дитячих виплат: які категорії це торкнеться

Польський уряд розглядає пропозицію позбавлення допомоги для певних вразливих груп українців. Мовиться про дитячі виплати.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани обмежити доступ мігрантів до виплат на дітей, встановивши обов'язкову умову для їх отримання – працевлаштування. Проте, ця ініціатива викликала суперечки у коаліції, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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У Польщі хочуть позбавити незайнятих українців дитячих виплат

Дональд Туск має намір переглянути правила виплати допомоги на дітей іммігрантам та біженцям, запровадивши обов'язкову вимогу щодо працевлаштування. Однак ця ініціатива викликала розбіжності в його коаліційному уряді.

У січні мер Варшави Рафал Тшасковський, член партії Туска "Громадянська платформа", запропонував переглянути систему виплат, щоб обмежити право на отримання допомоги лише тими, хто проживає, працює і сплачує податки в Польщі. Туск підтримав цю пропозицію, і наразі уряд працює над розробкою конкретних механізмів її реалізації.

Яка реакція суспільства

Міхал Кобоско, член Європейського парламенту, який представляє "Польща 2050", наголосив на проблемах, з якими стикаються багато українських дітей, за якими часто доглядають бабусі або матері-одиначки, що не мають змоги вийти на ринок праці.

У своїй заяві він також підкреслив важливу роль, яку українські мігранти відіграють у польській економіці, займаючи робочі місця, на які не вистачає місцевих кадрів.

При цьому, нещодавнє опитування United Surveys показало, що значна більшість поляків (85,9%) виступає за введення обмежень на виплату допомоги на дітей для іноземців, припускаючи, що ці виплати повинні бути доступними лише для зайнятих осіб. На противагу цьому, лише 8,4% респондентів виступили проти таких заходів.

Що треба знати про виплату "Сім'я 500+"

Іноземці, які легально проживають у Польщі, мають право на щомісячну допомогу на дитину в розмірі 800 злотих (приблизно 191 євро) в рамках програми "Сім'я 500+".

Цей захід стосується не лише громадян ЄС, а й осіб з України, Білорусі, В'єтнаму та Росії. У 2024 році допомогу отримали приблизно 509 000 дітей-іноземців, що на 70 000 менше, ніж торік.

Згідно з чинними правилами, іноземці, які мають карту перебування з позначкою "доступ до ринку праці", можуть отримувати допомогу незалежно від їхнього статусу зайнятості. Однак, нещодавно запропонований закон змінює цей критерій, передбачаючи, що в майбутньому право на допомогу матимуть лише працевлаштовані іноземці.