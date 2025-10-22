Укр Рус
22 жовтня, 22:02
У Польщі рахуватимуть трудовий стаж по-новому: що робити українцям

Альона Захарова
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року у Польщі діятимуть нові правила обчислення трудового стажу, що враховуватимуть періоди підприємництва, догляд за дитиною, договори доручення та інші види діяльності.
  • Довідки про підтвердження стажу видаватиме ZUS, а працівники матимуть два роки, щоб надати документи для оновлення свого стажу.

З 1 січня 2026 року у Польщі почнуть діяти нові правила обчислення трудового стажу. Президент Кароль Навроцький підписав поправку до Трудового кодексу, яка покликана усунути нерівність між працівниками, що працюють за трудовими договорами, і тими, хто виконує роботу на підставі цивільно-правових контрактів або веде власний бізнес.

Все, що потрібно знати про нововведення – розкаже 24 Канал з посиланням на Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Завдяки новим нормам десятки тисяч працівників отримають право на додаткові трудові пільги – зокрема довші відпустки, ювілейні премії, надбавки за вислугу років і більші пенсійні виплати. Також працівники зможуть перерахувати свій стаж роботи, врахувавши періоди самозайнятості чи роботи за договорами доручення. 

Що враховуватиметься до стажу? 

Відповідно до змін, до трудового стажу зараховуватимуться: 

  • періоди ведення підприємницької діяльності або співпраці з підприємцем;
  • час призупинення бізнесу для догляду за дитиною;
  • періоди виконання договорів доручення, послуг чи агентських контрактів;
  • членство в сільськогосподарських кооперативах;
  • документовані періоди оплачуваної роботи за кордоном (крім офіційного працевлаштування). 


У Польщі рахуватимуть трудовий стаж по-новому / Фото Unsplash

Як це працюватиме?

L&E Global зазначає, що нові правила запроваджуватимуть у два етапи: 

  • для державного сектору – з 1 січня 2026 року;
  • для приватного сектору – через шість місяців після офіційного опублікування закону. 

Довідки про підтвердження періодів стажу видаватиме ZUS. Якщо через давність документів їх неможливо підтвердити офіційно, працівник зможе надати власні підтвердження – договори, платіжні документи тощо. 

Періоди роботи за кордоном працівник засвідчуватиме самостійно. Подати заяву до ZUS можна буде через систему PUE/eZUS із 1 січня 2026 року. Працівники матимуть два роки – до 2028 року, щоб надати своєму роботодавцю документи для оновлення стажу.

