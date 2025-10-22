Все, що потрібно знати про нововведення – розкаже 24 Канал з посиланням на Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Завдяки новим нормам десятки тисяч працівників отримають право на додаткові трудові пільги – зокрема довші відпустки, ювілейні премії, надбавки за вислугу років і більші пенсійні виплати. Також працівники зможуть перерахувати свій стаж роботи, врахувавши періоди самозайнятості чи роботи за договорами доручення.
Що враховуватиметься до стажу?
Відповідно до змін, до трудового стажу зараховуватимуться:
- періоди ведення підприємницької діяльності або співпраці з підприємцем;
- час призупинення бізнесу для догляду за дитиною;
- періоди виконання договорів доручення, послуг чи агентських контрактів;
- членство в сільськогосподарських кооперативах;
- документовані періоди оплачуваної роботи за кордоном (крім офіційного працевлаштування).
У Польщі рахуватимуть трудовий стаж по-новому / Фото Unsplash
Як це працюватиме?
L&E Global зазначає, що нові правила запроваджуватимуть у два етапи:
- для державного сектору – з 1 січня 2026 року;
- для приватного сектору – через шість місяців після офіційного опублікування закону.
Довідки про підтвердження періодів стажу видаватиме ZUS. Якщо через давність документів їх неможливо підтвердити офіційно, працівник зможе надати власні підтвердження – договори, платіжні документи тощо.
Періоди роботи за кордоном працівник засвідчуватиме самостійно. Подати заяву до ZUS можна буде через систему PUE/eZUS із 1 січня 2026 року. Працівники матимуть два роки – до 2028 року, щоб надати своєму роботодавцю документи для оновлення стажу.
