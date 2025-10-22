Все, что нужно знать о нововведениях – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Благодаря новым нормам десятки тысяч работников получат право на дополнительные трудовые льготы – в частности длинные отпуска, юбилейные премии, надбавки за выслугу лет и большие пенсионные выплаты. Также работники смогут пересчитать свой стаж работы, учитывая периоды самозанятости или работы по договорам поручения.

Что будет учитываться в стаж?

Согласно изменениям, в трудовой стаж будут засчитываться:

периоды ведения предпринимательской деятельности или сотрудничества с предпринимателем;

время приостановления бизнеса для ухода за ребенком;

периоды выполнения договоров поручения, услуг или агентских контрактов;

членство в сельскохозяйственных кооперативах;

документированные периоды оплачиваемой работы за рубежом (кроме официального трудоустройства).



В Польше будут считать трудовой стаж по-новому / Фото Unsplash

Как это будет работать?

L&E Global отмечает, что новые правила будут вводить в два этапа:

для государственного сектора – с 1 января 2026 года;

для частного сектора – через шесть месяцев после официального опубликования закона.

Справки о подтверждении периодов стажа будет выдавать ZUS. Если из-за давности документов их невозможно подтвердить официально, работник сможет предоставить собственные подтверждения – договоры, платежные документы и тому подобное.

Периоды работы за рубежом работник будет удостоверять самостоятельно. Подать заявление в ZUS можно будет через систему PUE/eZUS с 1 января 2026 года. Работники будут иметь два года – до 2028 года, чтобы предоставить своему работодателю документы для обновления стажа.

