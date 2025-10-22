Все, что нужно знать о нововведениях – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Смотрите также Статус беженца в Польше: сколько украинцев получили его в 2025 году
Благодаря новым нормам десятки тысяч работников получат право на дополнительные трудовые льготы – в частности длинные отпуска, юбилейные премии, надбавки за выслугу лет и большие пенсионные выплаты. Также работники смогут пересчитать свой стаж работы, учитывая периоды самозанятости или работы по договорам поручения.
Что будет учитываться в стаж?
Согласно изменениям, в трудовой стаж будут засчитываться:
- периоды ведения предпринимательской деятельности или сотрудничества с предпринимателем;
- время приостановления бизнеса для ухода за ребенком;
- периоды выполнения договоров поручения, услуг или агентских контрактов;
- членство в сельскохозяйственных кооперативах;
- документированные периоды оплачиваемой работы за рубежом (кроме официального трудоустройства).
В Польше будут считать трудовой стаж по-новому / Фото Unsplash
Как это будет работать?
L&E Global отмечает, что новые правила будут вводить в два этапа:
- для государственного сектора – с 1 января 2026 года;
- для частного сектора – через шесть месяцев после официального опубликования закона.
Справки о подтверждении периодов стажа будет выдавать ZUS. Если из-за давности документов их невозможно подтвердить официально, работник сможет предоставить собственные подтверждения – договоры, платежные документы и тому подобное.
Периоды работы за рубежом работник будет удостоверять самостоятельно. Подать заявление в ZUS можно будет через систему PUE/eZUS с 1 января 2026 года. Работники будут иметь два года – до 2028 года, чтобы предоставить своему работодателю документы для обновления стажа.
Как в Польше дополнительно получить 1000 злотых в месяц?
- Ранее президент Польши подписал законопроект о нулевой ставке налога на прибыль для семей с двумя и более детьми, что оставит в бюджете семей в среднем 1000 злотых в месяц.
- Льгота охватывает родителей, опекунов, приемных родителей и семьи со взрослыми детьми-студентами до 25 лет, но не распространяется автоматически на украинцев или иностранцев с правом проживания.