Лікарняні значно скоротять: Польща готує несподівані зміни

У Польщі планують змінити правила видачі лікарняних для працівників, які мають кілька місць роботи. Уже з 2027 року лікарі зможуть оформлювати лікарняний не для всіх роботодавців одночасно, як це відбувається зараз, а лише для конкретного місця роботи.

Експерти попереджають: нововведення може ускладнити систему та спричинити плутанину. Про це мовиться на сайті уряду Польщі.

Що відомо про нововведення у Польщі?

Насамперед зміни стосуються людей, які працюють одразу у кількох компаніях. Якщо через стан здоров'я працівник не може виконувати обов'язки на одній роботі, але здатен працювати на іншій, лікарняний видаватиметься лише для того місця, де робота є неможливою. При цьому ключовим критерієм стане саме тип роботи, а не умови чи місце її виконання.

Як пише In Poland, кожен випадок розглядатиметься індивідуально з урахуванням конкретних обставин. Водночас у Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики пояснюють: нові правила застосовуватимуться лише за певних умов – зокрема, коли працівник виконує різні види роботи у різних роботодавців і захворювання або травма не дозволяє виконувати лише одну з них.

У відомстві підкреслюють, що нове положення трактуватиметься доволі вузько. Воно стосуватиметься лише тих випадків, коли працівник:

офіційно застрахований у кожного роботодавця,

виконує різні функції,

об'єктивно не може працювати лише на одному місці, зберігаючи працездатність на іншому.



У Польщі лікарняні видаватимуть не всім

Попри це, експерти застерігають, що нова система може створити додаткові труднощі – як для лікарів, яким доведеться оцінювати здатність працювати на різних роботах, так і для самих працівників та роботодавців.

