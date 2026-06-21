В Європі запускають систему контролю: що чекає біженців у Польщі

У Польщі почала працювати оновлена система Eurodac, яка дозволяє ідентифікувати іноземців за допомогою біометричних даних та перевіряти історію їхніх звернень по міжнародний захист у країнах Європейського Союзу.

Як повідомили у польському Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації, нова версія Eurodac стане важливим інструментом для прикордонної служби, поліції та інших правоохоронних органів у сфері контролю міграції та забезпечення безпеки.

Дивіться також Новий підхід Польщі: яку умову висувають роботодавці під час пошуку працівників

Що таке Eurodac?

Eurodac є європейською системою ідентифікації та реєстрації біометричних даних іноземців. Вона охоплює:

осіб, які подають заяви на отримання притулку в країнах ЄС,

а також тих, кого затримали під час незаконного перетину кордону або нелегального перебування на території держав-членів.

Система збирає та порівнює відбитки пальців, фотографії обличчя, а також низку додаткових даних, зокрема інформацію про документи для подорожей та номери паспортів. Для підвищення ефективності ідентифікації нова система передбачає збір даних навіть у дітей віком від шести років.

У чому полягає завдання Eurodac?

Одним із головних завдань Eurodac є виявлення випадків, коли одна й та сама особа подає заяви на отримання притулку одразу в кількох країнах Європейського Союзу. За допомогою системи прикордонники зможуть швидко перевірити, чи звертався іноземець раніше по міжнародний захист в іншій державі ЄС та чи фіксувалися спроби незаконного перетину кордону. Це дозволить оперативніше визначати країну, відповідальну за розгляд заяви, та прискорити ухвалення адміністративних рішень.



Що відомо про систему Eurodac / Фото Unsplash

За словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаша Шиманського, запуск нової системи сприятиме кращому обміну інформацією між країнами ЄС та посиленню захисту зовнішніх кордонів Співтовариства.

Запуск системи означає кращу співпрацю між службами, ефективніші заходи протидії нелегальній міграції та подальше посилення захисту кордонів,

– зазначив посадовець.

Окрім контролю за міграційними процесами, Eurodac також використовуватиметься правоохоронними органами для боротьби з транскордонною злочинністю та тероризмом.

Чому це важливо? Очікується, що впровадження нової версії Eurodac зробить процедури надання притулку більш прозорими, а боротьбу з нелегальною міграцією – ефективнішою на рівні всього Європейського Союзу.

Що варто знати українським біженцям?

Наразі офіційних рішень про скасування або завершення тимчасового захисту немає. Водночас у ЄС вже тривають дискусії щодо того, яким має бути наступний етап політики для українців.

Серед можливих сценаріїв, які обговорюються:

продовження захисту у зміненому форматі;

перехід частини українців на інші типи дозволів на проживання (робочі, студентські, довгострокові);

поступове "виведення" системи тимчасового захисту після стабілізації ситуації в Україні.

Остаточне рішення залежатиме від розвитку війни та політичної позиції країн-членів ЄС.