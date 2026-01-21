У ДПСУ рекомендують оминати один пункт пропуску через страйк поляків

Подорожі через західний кордон України можуть тимчасово ускладнитися. Українців попереджають про можливі затримки під час перетину кордону з Польщею та радять заздалегідь врахувати зміни у роботі одного з пунктів пропуску.

Детальніше про це розповіли у Державній митній службі України.

Який пункт пропуску краще оминати?

У четвер, 23 січня, польські фермери планують провести акцію протесту біля пункту пропуску "Долгобичув – Угринів". Як повідомили у Державній митній службі, страйк триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом. У цей період рух через пункт пропуску може бути суттєво обмежений або повністю заблокований.

У Державній прикордонній службі України закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні пункти перетину українсько-польського кордону. Подібні акції можуть призвести до утворення черг та затримок як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Чому польські фермери планують провести акцію протесту на кордоні?

Як пише Bloomberg, польські фермери не раз організовували блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною саме через економічні проблеми в аграрному секторі та тиск від імпорту, перш за все зерна з України, що, на їхню думку, створює несправедливу конкуренцію на внутрішньому ринку.

У попередніх протестах фермери відкрито заявляли, що низькі ціни на зерно та інші сільгосппродукти, разом із великим імпортом з України, призводять до фінансових проблем у Польщі – їхня продукція стає менш конкурентоспроможною, а доходи падають

Що варто знати про виїзд за кордон?

У Держприкордонслужбі заявили, що українські пасажири незабаром зможуть проходити прикордонний контроль ще швидше. Вже зараз у деяких поїздах "Укрзалізниці" документи перевіряють під час руху без зупинок, а з початку 2026 року така практика пошириться на більшу кількість поїздів.