Як лаються у Польщі: грубі вислови та прокльони польською
- Польська лайка багатогранна, однак деякі слова є й в українській мові.
- Польські прокльони, як "A niech to kaczka kopnie!" та "Niech to/cię szlag trafi!", часто використовуються в жартівливому тоні.
Насправді польська лайка багато в чому подібна на українську. Однак іноді поляки роблять це з такою особливою віддачею, що вона заворожує.
Поляки часто дивують своєю винахідливістю у суперечках. Які "матюки" та лайливі вирази поширені в Польщі, розповідає 24 Канал.
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Польська лайка: поширені слова
Польський сленг багатий на грубі вислови. Деякі з них є досить вульгарними, однак ми розповімо про значення більш "лагідних", які часто зустрічаються у розмовній мові.
Окрім славнозвісного "k**wa", у Польщі також вживають:
- Cholera! – Холеру навряд потрібно перекладати, адже у нас іноді також вживають це слово.
- Kurde! – м'який варіант "k**wa", схожий на наше "бляха!".
- Jasna cholera! – "Свята холера!", або "От халепа!".
- Jasny gwint – менш груба форма виразу "jasna cholera", яким можна виразити здивування або роздратування.
- Do diabła! – "До біса!".
- Pierdolę – грубе слово, яке, м'яко кажучи, означає "начхати" на щось.
- Spierdalaj – грубий спосіб послати когось "геть".
- Do dupy – вираз, який поляки вживають тоді, коли щось пішло не так.
- Gówno – грубе слово, яке ви й так зрозуміли. Переважно його вживають у зневажливому тоні або коли трапилось щось погане.
Повірте, це лише мала частинка, і ще доволі "легка".
Краще вам не чути польську лайку у свій бік / Unsplash
Лайливі прокльони польською
Як і в Україні, у поляків теж є цікаві прокльони. Деякі з них досить колоритні, але не надто вульгарні. І цікаво, що деякі з них фактично такі ж, як у нас.
- A niech to kaczka (gęś) kopnie! – хай тебе качка (гусак) копне!
- Niech to/cię szlag trafi! – Хай би це шляк трафив!
- A niech to wąż kopnie! – Хай тебе змія копне!
- Niech to/cię diabli! – Щоб це/тебе чорти взяли!
- Niech cię piorun strzeli! – Щоб тебе грім ударив!
- Niech cię drzwi ścisną! – Щоб тебе двері прищемили!
Ці вирази радше емоційні, ніж образливі. У наші часи поляки часто використовують їх у жартівливому чи доброзичливому тоні.