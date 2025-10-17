Укр Рус
Закордон Туризм Українці літають з нього ледь не щодня: польський аеропорт потрапив до п'ятірки найгірших
17 жовтня, 17:33
2

Українці літають з нього ледь не щодня: польський аеропорт потрапив до п'ятірки найгірших

Альона Захарова
Основні тези
  • Мандрівник Люк Патрік Хугмуд назвав аеропорт Модлін одним з п'яти найгірших в Європі через його віддаленість від Варшави та обмежену інфраструктуру.
  • До списку "найгірших" також потрапили аеропорти Подгориці, Стокгольм-Скавста, Баня-Лука та Ейндховен.

Відомий Instagram-мандрівник Люк Патрік Хугмуд склав рейтинг найгірших аеропортів Європи. До цього списку увійшло популярне серед українців летовище.

Про це блогер розповів у своєму відео, опублікованому в інстаграмі, передає 24 Канал.

Дивіться також Ryanair запускає додаткові рейси до популярного іспанського курорту 

Який аеропорт став "найгіршим"?

На суб'єктивну думку мандрівника Люка Патріка Хугмуда, аеропорт Модлін – один з п'яти найгірших в Європі. 

Що критикує блогер?

  • Вражаюча відстань до центру Варшави. Найбільша скарга – що аеропорт розташований далеко від столиці, і це значно ускладнює пересування.
  • Важко добиратися у нічний час. Як написав мандрівник, він планує прилетіти до Модліна о 22:50, а останній рейс Flixbus до Варшави відправляється о 23:15 – тобто лишається всього 25 хвилин, щоб дістатися столиці.
  • Обмежена інфраструктура. Користувачі скаржаться, що сам аеропорт дуже компактний, особливо в пік сезону – виникає тиснява. 

Деякі також згадують відсутність кондиціонерів у будівлі, що особливо відчутно в спеку, а також "рій комарів" у відкритих зонах. 

Що не сподобалося блогеру: дивіться відео

Що кажуть у мережі?

Не всі одразу підтримали оцінку блогера. У коментарях інші мандрівники зазначають, що до Варшави можна доїхати вечірнім потягом або на таксі. 

У путівнику InYourPocket зазначено, що з Модліна до Варшави можна їхати автобусом (FlixBus чи Contbus), або спершу автобусом до залізничної станції Modlin із подальшим потягом, або ж на таксі чи через приватний трансфер.

Які ще аеропорти не сподобалися блогеру?

Окрім Модліна, до списку "5 найгірших аеропортів Європи" потрапили: 

  • Подгориця (Чорногорія),
  • Стокгольм-Скавста (Швеція),
  • Баня-Лука (Боснія і Герцеговина),
  • Ейндховен (Нідерланди).

Ryanair і Wizz Air бойкотують великий аеропорт Європи?

  • Раніше ми писали, що Ryanair та Wizz Air скорочують свої операції в аеропорту Відня через новий австрійський податок на авіаперельоти та зростання аеропортових зборів.
  • Wizz Air планує повністю припинити діяльність у Відні до 2026 року, тоді як Ryanair скорочує свою базу на три літаки та скасовує маршрути на зимовий сезон 2025/2026.