Темний "секрет" Mlekpol і Mlekovita: у популярних польських йогуртах знайшли небезпечну речовину

Відділ досліджень безпеки харчових продуктів Інституту садівництва у Скерневіце провів аналіз польських йогуртів. Дослідники виявили речовину, яка взагалі не повинна бути присутня в їжі – хлорат.

Як не дивно, хлорат знайшли у найпопулярніших виробників. Деякі з них досить популярні серед українців. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Pro Test.

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Що таке хлорат Це хімічна сполука, яку додають у засоби для чищення та дезінфекції. Вживати хлорат – небезпечно для людини, оскільки він може порушити функцію щитоподібної залози та засвоєння йоду. Особливо це небезпечно для людей із захворюваннями щитовидки та йододефіцитом, а також для немовлят та дітей.

У яких польських йогуртах виявили хлорат

Дослідники знайшли хлорат у чотирьох з дев'яти протестованих йогуртах: Fruvita, Mlekovita, Bakoma та Mlekpol.

Найвищий рівень був у полуничному йогурті Fruvita – аж 0,040 мг/кг;

У йогурті Mlekovita лабораторія виявила 0,021 мг/кг хлорату;

У йогурті Bakoma 7 зі злаків – 0,015 мг/кг;

Натомість у йогурті Mlekpol хлорату трохи менше – 0,011 мг/кг.

Також хлорат виявили у сиркових йогуртах (skyr) Fruvita (0,014 мг/кг) та Piątnica (0,021 мг/кг).

Звідки у йогуртах взявся хлорат

Хлорат міг потрапити у йогурти внаслідок чищення та дезінфекції на виробничих лініях. Він також міг опинитися у йогуртах з фруктів, які промивали хлорованою водою.

Слід зауважити, що у ЄС встановлена стандартна межа хлорату для харчових продуктів, призначених для немовлят та дітей раннього віку – вона не може перевищувати 0,01 мг/кг.

Так, протестовані йогурти не класифікуються як продукти для немовлят та маленьких дітей, тож на них цей стандарт не поширюється. Проте батьки часто дають такі йогурти своїм дітям під час прикорму, адже вони не знають, що вони можуть містити небезпечні речовини.

До слова, раніше ми розповідали про найгіршу Biedronka в Польщі, куди не варто їхати на закупи.