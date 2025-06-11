Как ни странно, хлорат нашли у самых популярных производителей. Некоторые из них достаточно популярны среди украинцев. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Pro Test.

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Что такое хлорат Это химическое соединение, которое добавляют в средства для чистки и дезинфекции. Употреблять хлорат – опасно для человека, поскольку он может нарушить функцию щитовидной железы и усвоение йода. Особенно это опасно для людей с заболеваниями щитовидки и йододефицитом, а также для младенцев и детей.

В каких польских йогуртах обнаружили хлорат

Исследователи нашли хлорат в четырех из девяти протестированных йогуртах: Fruvita, Mlekovita, Bakoma и Mlekpol.

Самый высокий уровень был в клубничном йогурте Fruvita – аж 0,040 мг/кг;

В йогурте Mlekovita лаборатория обнаружила 0,021 мг/кг хлората;

В йогурте Bakoma 7 из злаков – 0,015 мг/кг;

Зато в йогурте Mlekpol хлората чуть меньше – 0,011 мг/кг.

Также хлорат обнаружили в творожных йогуртах (skyr) Fruvita (0,014 мг/кг) и Piątnica (0,021 мг/кг).

Откуда в йогуртах взялся хлорат

Хлорат мог попасть в йогурты в результате чистки и дезинфекции на производственных линиях. Он также мог оказаться в йогуртах из фруктов, которые промывали хлорированной водой.

Следует заметить, что в ЕС установлен стандартный предел хлората для пищевых продуктов, предназначенных для младенцев и детей раннего возраста – она не может превышать 0,01 мг/кг.

Так, протестированные йогурты не классифицируются как продукты для младенцев и маленьких детей, поэтому на них этот стандарт не распространяется. Однако родители часто дают такие йогурты своим детям во время прикорма, ведь они не знают, что они могут содержать опасные вещества.

К слову, ранее мы рассказывали о худшей Biedronka в Польше, куда не стоит ехать за покупками.