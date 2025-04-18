Ніколи не заходьте в номер, не кинувши під ліжко пляшку з водою: стюардеса дала дивну пораду
- Стюардеса KLM Демі Боніта радить кидати пляшку з водою під ліжко в готельному номері, щоб перевірити, чи ніхто там не ховається.
- Також рекомендується перевірити за дверима, шторами, великими шафами та використовувати картку "не турбувати" для виявлення небажаних відвідувачів під час відсутності.
- Переконайтеся, що стаціонарний телефон у номері працює, для використання в екстрених випадках або у роумінгу.
Стюардеса поділилася несподіваним правилом безпеки у готельному номері. Також вона розповіла, як перевірити, чи не був хтось в апартаментах, поки ви були відсутні.
Бортпровідниця нідерландської компанії KLM Демі Боніта заявила, що після того, як зайти в номер, потрібно кинути пляшку з водою під ліжко, не зазираючи туди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Для чого це потрібно
За словами стюардеси, це найкращий спосіб перевірити, чи не заховався там хтось.
Киньте пляшку під ліжко. Якщо вона не вийде з іншого боку, то там хтось може ховатися. Вам слід піти знайти співробітника, який прийде і перевірить разом з вами,
– сказала Боніто.
Також вона закликала перевірити ще три ключові місця:
- за дверима,
- за шторами,
- за великими шафами.
А для того, щоб з'ясувати, чи не нишпорить хтось номером, поки вас немає, дівчина радить помістити картку "не турбувати" між дверима. Якщо ви повернетеся, а вона буде на місці, отже все гаразд. А якщо вона зрушена, отже хтось заходив до кімнати.
Також бортпровідниця радить одразу перевіряти, чи працює у номері стаціонарний телефон. Адже він може стати корисним у надзвичайних ситуаціях або у роумінгу, коли висока плата за мобільний зв'язок.
До слова, є ще один корисний готельний лайфхак від іншої стюардеси. Вона розповіла, що у більшості готелів є тренажерний зал – часто там є апарат з безкоштовною водою, яку можна набрати в пляшку.