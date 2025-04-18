Бортпровідниця нідерландської компанії KLM Демі Боніта заявила, що після того, як зайти в номер, потрібно кинути пляшку з водою під ліжко, не зазираючи туди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Для чого це потрібно

За словами стюардеси, це найкращий спосіб перевірити, чи не заховався там хтось.

Киньте пляшку під ліжко. Якщо вона не вийде з іншого боку, то там хтось може ховатися. Вам слід піти знайти співробітника, який прийде і перевірить разом з вами,

– сказала Боніто.

Також вона закликала перевірити ще три ключові місця:

за дверима,

за шторами,

за великими шафами.

А для того, щоб з'ясувати, чи не нишпорить хтось номером, поки вас немає, дівчина радить помістити картку "не турбувати" між дверима. Якщо ви повернетеся, а вона буде на місці, отже все гаразд. А якщо вона зрушена, отже хтось заходив до кімнати.

Також бортпровідниця радить одразу перевіряти, чи працює у номері стаціонарний телефон. Адже він може стати корисним у надзвичайних ситуаціях або у роумінгу, коли висока плата за мобільний зв'язок.

До слова, є ще один корисний готельний лайфхак від іншої стюардеси. Вона розповіла, що у більшості готелів є тренажерний зал – часто там є апарат з безкоштовною водою, яку можна набрати в пляшку.