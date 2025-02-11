Прихований рай в Європі: де насправді відпочиває найбагатша людина світу

В Італії є елітний курорт для багатіїв, куди їздить відпочивати найзаможніша людина світу. Це мальовниче місто надзвичайно красиве, однак про нього знають небагато людей.

Мовиться про Портофіно – невелике містечко, розташоване на італійській річці Рівера. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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На Портофіно літають відпочивати багатії

Портофіно – ідеальний вибір для спокійного відпочинку. Офіційно там проживають всього 500 жителів, що робить його чудовим місцем для усамітнення.



Порт Портофіно / Pexels

Напевно, через це там регулярно можна зустріти відомих та заможних людей. А у 2023 році в Портофіно на відпочинку помітили Ілона Маска, який наразі є найбагатшою людиною світу.

Що особливого у Портофіно

Це один із наймальовничіших портів Середземного моря. Там неймовірна природа і цікава архітектура – яскраві будиночки та бруковані вулички ідеально вписуються у місцевий гірський пейзаж.

І попри те, що містечко невелике, там багато визначних пам'яток. Наприклад, бронзова статуя "Христос з Безодні" в центрі міського морського парку. Вона розміщена під водою на глибині 17 метрів і є одним із найвідоміших місць для дайвінгу у всьому регіоні.

Окрім водних розваг і пляжів, у місті багато бутиків, художніх галерей, кафе та ресторанів, де можна просто розслабитися.

Клімат там морський, дуже м'який, теплий і сонячний, особливо взимку і навесні.