Прихований рай в Європі: де насправді відпочиває найбагатша людина світу
- Портофіно — елітний італійський курорт, де відпочивають багатії, включаючи Ілона Маска.
- Містечко відоме своєю мальовничою природою, архітектурою, підводною статуєю "Христос з Безодні" та затишним кліматом.
- У Портофіно проживає лише 500 жителів, що робить його ідеальним місцем для спокійного відпочинку.
В Італії є елітний курорт для багатіїв, куди їздить відпочивати найзаможніша людина світу. Це мальовниче місто надзвичайно красиве, однак про нього знають небагато людей.
Мовиться про Портофіно – невелике містечко, розташоване на італійській річці Рівера. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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На Портофіно літають відпочивати багатії
Портофіно – ідеальний вибір для спокійного відпочинку. Офіційно там проживають всього 500 жителів, що робить його чудовим місцем для усамітнення.
Напевно, через це там регулярно можна зустріти відомих та заможних людей. А у 2023 році в Портофіно на відпочинку помітили Ілона Маска, який наразі є найбагатшою людиною світу.
Що особливого у Портофіно
Це один із наймальовничіших портів Середземного моря. Там неймовірна природа і цікава архітектура – яскраві будиночки та бруковані вулички ідеально вписуються у місцевий гірський пейзаж.
І попри те, що містечко невелике, там багато визначних пам'яток. Наприклад, бронзова статуя "Христос з Безодні" в центрі міського морського парку. Вона розміщена під водою на глибині 17 метрів і є одним із найвідоміших місць для дайвінгу у всьому регіоні.
Окрім водних розваг і пляжів, у місті багато бутиків, художніх галерей, кафе та ресторанів, де можна просто розслабитися.
Клімат там морський, дуже м'який, теплий і сонячний, особливо взимку і навесні.