Ще одне популярне місто заборонило продаж алкоголю: в які години діятимуть обмеження

З 25 червня 2025 року в Порту – третьому за величиною місті Португалії – набрала чинності заборона продажу алкоголю в магазинах у нічний час. Алкогольні напої не можна буде придбати з 21:00 вечора до 8:00 ранку.

Це вже третя поправка до правил, які набули чинності 1 березня 2023 року. Вона також розширює зону стримування, охоплюючи майже весь центр міста Порту, пише 24 Канал з посиланням на The Portugal News.

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У Порту обмежили нічний продаж алкоголю

Місцева влада Порту оголосила про нові правила продажу алкогольних напоїв у спеціально відведених для цього зонах. Відтепер з 21:00 до 08:00 торгівля буде дозволена лише в кафе, барах, ресторанах та нічних клубах. Це означає, що супермаркети, сувенірні крамниці та винні погреби більше не зможуть пропонувати алкогольні напої в ці години.

Крім того, буде обмежено час роботи терас у межах зони стримування. Однак заклади, розташовані в трьох зонах нічного життя – центрі нічного життя, захисній зоні та зоні локалізації – отримають вигоду від більш гнучкого графіка роботи для своїх терас.

Проводитимуться дуже суворі перевірки з жорсткими санкціями, щоб зміцнити почуття безпеки людей і гарантувати організацію громадських просторів,

– запевнила радник міста Філіпа Коррейя Пінту.

Також оголосили про суттєвий перегляд санкцій, що накладаються на порушників цих правил. Згідно зі змінами, заклади, які порушують правила, зіткнуться з обмеженнями щодо подовження часу роботи.

Однак, представники бізнесу стверджують, що ці заходи не зможуть ефективно розв'язати проблему масових заворушень. Вони вказують на те, що споживачі, як і раніше, матимуть можливість купувати алкоголь у супермаркетах до 21:00.

Тим часом у Норвегії ввели несподівану заборону для туристів.