В'язниця за перевищення швидкості: у Польщі суворіше каратимуть за порушення ПДР

У Польщі набули чинності значно суворіші правила дорожнього руху. Нові закони передбачають високі штрафи, позбавлення водійських прав і навіть кримінальну відповідальність за серйозні порушення.

Українським водіям варто ознайомитися з ключовими змінами, щоб уникнути неприємностей під час перебування в Польщі. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Як у Польщі тепер каратимуть за порушення ПДР?

Ще у 2022 році у Польщі максимальний штраф за порушення ПДР збільшили з 500 до 5000 злотих, а тепер суд може призначити покарання до 30 000 злотих. Крім того, максимальна кількість штрафних балів за одне правопорушення зросла з 10 до 15.

Польська поліція активно застосовує нові норми: навіть перевищення швидкості на 30 кілометрів на годину може обійтися водієві у 400 злотих (приблизно 93 євро).

Не лише штрафи: до чого варто бути готовими водіям

Крім того, раніше польський Сейм ухвалив закон, який передбачає кримінальне покарання (ув'язнення) за дуже грубі випадки перевищення швидкості й створення небезпеки на дорозі. Як пише In Poland, цей закон пройшов голосування у парламенті та підтриманий депутатами, але ще має бути підписаний Президентом і опублікований, після чого набуде чинності (приблизно через 30 днів після публікації у Dzienniku Ustaw – офіційному виданні польського законодавства).

Які штрафи за перевищення швидкості в Польщі?

Перевищення швидкості до 10 кілометрів на годину – штраф у розмірі 50 злотих та 1 штрафний бал,

11 – 15 кілометрів на годину – штраф 100 злотих та 2 штрафні бали,

16 – 20 кілометрів на годину – штраф 200 злотих та 3 штрафні бали,

21 – 25 кілометрів на годину – штраф у розмірі 300 злотих та 5 штрафних балів,

26 – 30 кілометрів на годину – штраф у розмірі 400 злотих та 7 штрафних балів,

31 – 40 кілометрів на годину – штраф 800 злотих та 9 штрафних балів,

41 – 50 кілометрів на годину – штраф 1000 злотих та 11 штрафних балів,

51 – 60 кілометрів на годину – штраф у розмірі 1500 злотих та 13 штрафних балів,

61 – 70 кілометрів на годину – штраф у розмірі 2000 злотих та 14 штрафних балів,

71 кілометр на годину і більше – штраф у розмірі 2500 злотих та 15 штрафних балів.

