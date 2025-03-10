Після 400 років роботи: одна з країн ЄС припинить доставляти листи

Пошта Данії PostNord оголосила, що востаннє доставить паперовий лист 30 грудня 2025 року. Це свідчить про перехід на цифрову комунікацію.

Заявляють, що традиційні поштові послуги стають все менш популярними. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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У Данії поштова служба припинить доставляти листи

PostNord Данія була створена у 2009 році в результаті злиття поштових служб Швеції та Данії. У той час як доставка листів у Швеції буде тривати, як і раніше, данська поштова служба, яка працює з 1624 року, стикнеться з нововведеннями.

За останню чверть століття обсяг листів, що доставляються в Данії, впав більш ніж на 90%. Так, компанія скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.

Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії,

– сказав гендиректор PostNord Denmark Кім Педерсен.

У Данії мешканці й надалі матимуть можливість надсилати та отримувати листи, попри зміни. DAO, ключовий гравець у сфері доставки ділової кореспонденції, оголосив про своє прагнення покращити свої послуги.

Зауважимо, європейські поштові служби борються з викликами, пов'язаними з диджиталізацією. Німецька поштова компанія Deutsche Post теж оголосила, що в рамках стратегії зменшення витрат вона скорочує 8 000 працівників.