Власники авто з України повинні пройти обов’язкову перереєстрацію, оскільки українські автомобільні номери втратили чинність на території Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SUV News.

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Нові правила для українських автомобілів в Нідерландах

Влада країни уніфікувала вимоги до транспортних засобів на своїй території, щоб всі автомобілі відповідали місцевим екологічним і технічним стандартам.

Тепер управління транспортних засобів Нідерландів перевірятиме дані лише в місцевих страхових базах, що унеможливлює використання українських полісів автоцивілки.

Українці, які проживають в Нідерландах, зокрема біженці, відтепер зобов'язані:

зареєструвати транспортний засіб у реєстраційному управлінні транспортних засобів Нідерландів (RDW);

отримати нові місцеві номерні знаки;

оформити страхування в нідерландській страховій компанії;

пройти технічний огляд (APK) за місцевими стандартами.

За невиконання вимог передбачений штраф.

Нагадаємо, що термін перебування українців з тимчасовим захистом на території ЄС автоматично продовжений. Українці в Нідерландах зі статусом біженця мають право перебувати в країні принаймні до 4 березня 2026 року.