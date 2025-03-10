Заявляють, що традиційні поштові послуги стають все менш популярними. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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У Данії поштова служба припинить доставляти листи

PostNord Данія була створена у 2009 році в результаті злиття поштових служб Швеції та Данії. У той час як доставка листів у Швеції буде тривати, як і раніше, данська поштова служба, яка працює з 1624 року, стикнеться з нововведеннями.

За останню чверть століття обсяг листів, що доставляються в Данії, впав більш ніж на 90%. Так, компанія скоротить 1 500 працівників і прибере 1 500 поштових скриньок. Натомість зосередиться на доставці посилок.

Ми поштова служба Данії вже 400 років, і тому нам було важко зважитися поставити крапку на цій частині нашої історії,

– сказав гендиректор PostNord Denmark Кім Педерсен.

У Данії мешканці й надалі матимуть можливість надсилати та отримувати листи, попри зміни. DAO, ключовий гравець у сфері доставки ділової кореспонденції, оголосив про своє прагнення покращити свої послуги.

Зауважимо, європейські поштові служби борються з викликами, пов'язаними з диджиталізацією. Німецька поштова компанія Deutsche Post теж оголосила, що в рамках стратегії зменшення витрат вона скорочує 8 000 працівників.