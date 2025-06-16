Правила в'їзду у Швейцарію для українців: чи потрібна віза
- Громадяни України з біометричними паспортами можуть в'їжджати до Швейцарії без візи. Але, якщо поїздка короткострокова.
- Для в'їзду потрібні й деякі інші документи, наприклад, медичне страхування.
Швейцарія – чарівна країна, яку мріє відвідати, мабуть, кожен турист. Однак, коли іноземці готуються до подорожі мають ретельно врахувати дрібні, але важливі деталі.
Мовиться і про документи, необхідні для перетину кордону Швейцарії. І більшість цікавить питання: чи потрібна віза? Відповідь на нього дає 24 Канал.
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Чи потрібна віза для в'їзду у Швейцарію
Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть в'їжджати до Швейцарії без візи. В рамках безвізового режиму їм дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду.
Для тих, хто має намір залишитися в країні на довший термін, необхідно подати заяву на отримання посвідки на проживання або отримати альтернативний правовий статус.
Увага: якщо ви перебуваєте у Швейцарії через війну в Україні, то можете подати заявку на тимчасовий захист. ЄС продовжив дію цієї програми для українців до березня 2026 року.
Для поїздки у Швейцарію, треба мати наступні документи:
- біометричний закордонний паспорт (термін дії якого має бути не менше 3 місяців після запланованої дати виїзду);
- поліс медичного страхування (з покриттям на суму щонайменше 30 000 євро);
- підтвердження наявності достатніх коштів для подорожі;
- Зелена картка – обов'язкове автострахування для виїзду за кордон.