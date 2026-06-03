З Німеччини аж до українського кордону: скоро запустять новий залізничний маршрут Європою

Вже цього місяця чеська приватна залізнична компанія Leo Express запустить один з найдовших маршрутів на континенті. Він проходитиме через Німеччину, Чехію, Польщу та підходитиме до кордону з Україною.

Новий маршрут простягатиметься аж на 1300 кілометрів та починатиметься у центрі Німеччини – у Франкфурті-на-Майні. Він прямуватиме до Перемишля через Ерфурт, Лейпциг, Дрезден, Прагу, Остраву та Краків, пише Euronews.

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Коли запустять новий потяг Європою?

З Польщі до Німеччини можна буде доїхати всього за 10 євро – адже саме від такої суми стартуватимуть ціни на квитки у новому потязі. Наразі це один з найдешевших маршрутів на континенті – і водночас один з найдовших.

Міжнародний потяг почне курсувати вже 25 червня і з'єднає великі центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до українського кордону.

Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України,

– заявив Петер Келер, генеральний директор Leo Express.

Потяг вирушатиме з Перемишля у західному напрямку о 13:31, а прибуде на кінцеву точку, у Франкфурт-на-Майні, наступного дня о 07:53. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 08:27, а прибуватиме до Перемишля наступного дня вночі, о 02:23.



Новий маршрут поєднає три країни / Фото Pexels

Ранкове прибуття у Франкфурт невипадкове – це ідеальний час для того, аби пересісти на інші європейські потяги.

У новому далекомагістральному потязі пасажири матимуть доступ до Wi-Fi, розеток для зарядки телефонів, напоїв та кондиціонерів протягом усього шляху.

До слова, раніше ми вже розповідали, в яких країнах Європи залізничне сполучення найгірше – і Німеччина потрапила до цього антирейтингу. Але на першому місці опинилася інша, зовсім несподівана країна – Словенія.