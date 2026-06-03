Новий маршрут простягатиметься аж на 1300 кілометрів та починатиметься у центрі Німеччини – у Франкфурті-на-Майні. Він прямуватиме до Перемишля через Ерфурт, Лейпциг, Дрезден, Прагу, Остраву та Краків, пише Euronews.

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Коли запустять новий потяг Європою?

З Польщі до Німеччини можна буде доїхати всього за 10 євро – адже саме від такої суми стартуватимуть ціни на квитки у новому потязі. Наразі це один з найдешевших маршрутів на континенті – і водночас один з найдовших.

Міжнародний потяг почне курсувати вже 25 червня і з'єднає великі центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до українського кордону.

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Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України,

– заявив Петер Келер, генеральний директор Leo Express.

Потяг вирушатиме з Перемишля у західному напрямку о 13:31, а прибуде на кінцеву точку, у Франкфурт-на-Майні, наступного дня о 07:53. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 08:27, а прибуватиме до Перемишля наступного дня вночі, о 02:23.



Новий маршрут поєднає три країни / Фото Pexels

Ранкове прибуття у Франкфурт невипадкове – це ідеальний час для того, аби пересісти на інші європейські потяги.

У новому далекомагістральному потязі пасажири матимуть доступ до Wi-Fi, розеток для зарядки телефонів, напоїв та кондиціонерів протягом усього шляху.

До слова, раніше ми вже розповідали, в яких країнах Європи залізничне сполучення найгірше – і Німеччина потрапила до цього антирейтингу. Але на першому місці опинилася інша, зовсім несподівана країна – Словенія.