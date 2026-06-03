Новый маршрут будет простираться аж на 1300 километров и будет начинаться в центре Германии – во Франкфурте-на-Майне. Он будет направляться в Перемышль через Эрфурт, Лейпциг, Дрезден, Прагу, Остраву и Краков, пишет Euronews.

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Когда запустят новый поезд по Европе?

Из Польши в Германию можно будет доехать всего за 10 евро – ведь именно от такой суммы будут стартовать цены на билеты в новом поезде. Сейчас это один из самых дешевых маршрутов на континенте – и одновременно один из самых длинных.

Международный поезд начнет курсировать уже 25 июня и соединит крупные центры Германии, Чехии и Польши до украинской границы.

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Благодаря этому новому маршруту мы также снимаем железный занавес между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ к Украине,

– заявил Петер Келер, генеральный директор Leo Express.

Поезд будет отправляться из Перемышля в западном направлении в 13:31, а прибудет на конечную точку, во Франкфурт-на-Майне, на следующий день в 07:53. В обратном направлении поезд будет отправляться в 08:27, а прибывать в Перемышль на следующий день ночью, в 02:23.



Новый маршрут соединит три страны / Фото Pexels

Утреннее прибытие во Франкфурт неслучайно – это идеальное время для того, чтобы пересесть на другие европейские поезда.

В новом дальнемагистральном поезде пассажиры будут иметь доступ к Wi-Fi, розеткам для зарядки телефонов, напитков и кондиционеров в течение всего пути.

К слову, ранее мы уже рассказывали, в каких странах Европы железнодорожное сообщение хуже всего – и Германия попала в этот антирейтинг. Но на первом месте оказалась другая, совсем неожиданная страна – Словения.