Українських чоловіків можуть повернути з Німеччини: країна вже обговорює варіанти

Україна та Німеччина спільно обговорює можливі механізми повернення українців на батьківщину. І передусім повернення стосується чоловіків мобілізаційного віку.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що країни вже спільно працюють над можливістю повернення частини українців додому.

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Як саме планують повертати чоловіків до України?

Український дипломат зазначив, що одним з основних каналів взаємодії з українською громадою у Німеччині стали центри Unity Hub.

Що таке Unity Hub?

Unity Hub – це багатофункціональний простір для підтримки українців, що через війну вимушено перебувають за кордоном. Перший такий центр відкрили у Берліні 15 квітня 2026 року. Він створений для того, аби надавати міграційні, юридичні та соціальні консультації, а також зберігти зв'язок біженців з Україною. Окрім того, він має сприяти їхній інтеграції, або ж добровільному поверненню додому.

Посол повідомив, що центр у Берліні вже наповнюється діяльністю, і він сам завітав туди у перші дні роботи.

Там були представники Пенсійного фонду, до яких одразу вишикувалися черги українських пенсіонерів із конкретними запитаннями,

– поділився Макеєв.

Але робота з повернення українців має два складники. Перший з них – це саме Unity Hub. Держава працює з українською громадою та пояснює, які є можливості у країні. А ось другий складник – це робота спільно з німецькими відомствами у межах робочої групи, аби сприяти поверненню людей.

Посол також прокоментував питання про повернення чоловіків призовного віку, які незаконно поїхали з України – дипломат підтвердив, що вже опрацьовуються механізми їхнього повернення.

Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи,

– заявив він.

Як змінюються умови для українців у Німеччині?

Вже зовсім скоро частина українських біженців, що перебувають у Німеччині, можуть втратити соціальну допомогу. Нові жорсткі правила стосуватимуться людей, що прибули в країну після 1 березня 2025 року: вони отримуватимуть такі самі виплати, як і шукачі притулку з інших країн.

Виплати зменшаться з 563 до 441 євро на місяць, а також запровадять спеціальну платіжну картку Bezahlkarte, яка обмежує зняття готівки. Зміни стосуватимуться і медичного страхування – воно покриватиме лише базові потреби.