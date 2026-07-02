Вже з липня у Німеччині на українських біженців, яких зараз там проживає понад мільйон, очікують серйозні зміни. Замість соціальної допомоги для громадян, тобто Bürgergeld, можна буде отримувати базовий дохід – Grundsicherung, пише DW.

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Як зміняться виплати для українців у Німеччині?

Через зміну у системі виплат у Німеччині запроваджують і нові правила для працездатних, але довгостроково безробітних жителів країни. Це означає, що джобцентри набагато ретельніше перевірятимуть вартість активів та житла, а санкції за порушення порядку виплат стануть дещо жорсткішими. Окрім того, зміняться й пріоритети центрів зайнятості: передусім людей намагатимуться швидко влаштувати на роботу, а не навчати чи підвищувати кваліфікацію.

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги вже з 1 липня почнуть отримувати приблизно 5,5 мільйона жителів Німеччини – і тільки менше третини з них доступні для ринку праці.

А ось 1,2 мільйона не мають підтвердженої професійної кваліфікації. Приблизно 16 000 людей вважаються "повними відмовниками" – вони постійно відхиляють пропозиції роботи та не з'являються на зустрічі в центри зайнятості.

Як каратимуть за неявку до центрів зайнятості?

У Німеччині планують змінити підхід до накладання санкцій – якщо люди, які отримують виплати, не будуть приходити на зустрічі у джобцентри, або ж не подаватимуть заяв на роботу, це призведе до скорочення чи повного скасування пільг.

А ось щодо пропозицій про працевлаштування – безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу з нижчою кваліфікацією, якщо вони здатні фізично, психічно чи психологічно її виконувати.

Нові правила передбачають і скорочення пільгових періодів, коли центри зайнятості не враховували суми заощаджень та гроші на оренду житла, що виходили за рамки відшкодувань. А відтепер заощадження до 40 тисяч євро потрібно буде використовувати одержувачем допомоги вже в перший рік після подання заяви на допомогу. Витрати на житло покриватимуться тільки обмежено.