Однак, як пише Reuters, хоча через законодавчу процедуру терміни можуть бути скориговані.
Дивіться також Вже з 1 липня: для українців в Польщі приготували нові обмеження
Головна зміна полягає в тому, що умови отримання допомоги залежатимуть від дати в'їзду до Німеччини.
Хто продовжить отримувати допомогу?
Українці, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати соціальну допомогу на чинних умовах. Розмір щомісячних виплат та компенсації за житло залишаться без змін. Як і раніше, їх виплачуватиме Jobcenter, хоча сама програма Bürgergeld змінить назву на Grundsicherungsgeld.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Водночас влада планує посилити контроль за отримувачами допомоги. Від українців вимагатимуть активнішого пошуку роботи, а також обов'язкового відвідування консультацій і зустрічей, призначених службою зайнятості.
У Німеччині змінять правила соцдопомоги для українців / Фото Pexels
Що буде з новоприбулими?
Значно жорсткіші правила стосуватимуться українців, які в'їхали до Німеччини після 31 березня 2025 року. Для цієї категорії передбачено перехід на систему підтримки, яка застосовується до шукачів притулку з інших країн. Зокрема, плануються такі зміни:
- виплати здійснюватиме Sozialamt замість Jobcenter;
- базова допомога зменшиться приблизно з 563 до 441 євро на місяць;
- запровадять спеціальну платіжну картку Bezahlkarte, яка обмежує зняття готівки;
- повноцінне медичне страхування замінять на право отримувати лише базову та невідкладну медичну допомогу.
Попри зміни у соціальній підтримці, юридичний статус українців не переглядатимуть.
Що варто знати про тимчасовий захист у Німеччині?
- Тимчасовий захист у Німеччині продовжили до 4 березня 2027 року, а посвідки на проживання (Aufenthaltstitel) залишатимуться дійсними автоматично. Звертатися до відомства у справах іноземців для їх переоформлення не потрібно.
- Також усі українці зі статусом тимчасового захисту й надалі матимуть право офіційно працювати незалежно від дати прибуття до країни.