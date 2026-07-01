Однак, як пише Reuters, хоча через законодавчу процедуру терміни можуть бути скориговані.

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Головна зміна полягає в тому, що умови отримання допомоги залежатимуть від дати в'їзду до Німеччини.

Хто продовжить отримувати допомогу?

Українці, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати соціальну допомогу на чинних умовах. Розмір щомісячних виплат та компенсації за житло залишаться без змін. Як і раніше, їх виплачуватиме Jobcenter, хоча сама програма Bürgergeld змінить назву на Grundsicherungsgeld.

Водночас влада планує посилити контроль за отримувачами допомоги. Від українців вимагатимуть активнішого пошуку роботи, а також обов'язкового відвідування консультацій і зустрічей, призначених службою зайнятості.



У Німеччині змінять правила соцдопомоги для українців / Фото Pexels

Що буде з новоприбулими?

Значно жорсткіші правила стосуватимуться українців, які в'їхали до Німеччини після 31 березня 2025 року. Для цієї категорії передбачено перехід на систему підтримки, яка застосовується до шукачів притулку з інших країн. Зокрема, плануються такі зміни:

виплати здійснюватиме Sozialamt замість Jobcenter;

базова допомога зменшиться приблизно з 563 до 441 євро на місяць;

запровадять спеціальну платіжну картку Bezahlkarte, яка обмежує зняття готівки;

повноцінне медичне страхування замінять на право отримувати лише базову та невідкладну медичну допомогу.

Попри зміни у соціальній підтримці, юридичний статус українців не переглядатимуть.

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