Однако, как пишет Reuters, в ходе законодательной процедуры сроки могут быть скорректированы.
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Главное изменение заключается в том, что условия получения помощи будут зависеть от даты въезда в Германию.
Кто продолжит получать помощь?
Украинцы, прибывшие в Германию до 1 апреля 2025 года, продолжат получать социальную помощь на действующих условиях. Размер ежемесячных выплат и компенсации за жилье останется без изменений. Как и раньше, их будет выплачивать Jobcenter, хотя сама программа Bürgergeld сменит название на Grundsicherungsgeld.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В то же время власти планируют усилить контроль за получателями помощи. От украинцев будут требовать более активного поиска работы, а также обязательного посещения консультаций и встреч, назначенных службой занятости.
В Германии изменят правила социальной помощи для украинцев / Фото Pexels
Что будет с вновь прибывшими?
Значительно более жесткие правила коснутся украинцев, въехавших в Германию после 31 марта 2025 года. Для этой категории предусмотрен переход на систему поддержки, которая применяется к лицам, ищущим убежища из других стран. В частности, планируются следующие изменения:
- выплаты будет осуществлять Sozialamt вместо Jobcenter;
- базовое пособие сократится примерно с 563 до 441 евро в месяц;
- будет введена специальная платежная карта Bezahlkarte, ограничивающая снятие наличных;
- полноценное медицинское страхование заменят на право получать только базовую и неотложную медицинскую помощь.
Несмотря на изменения в социальной поддержке, юридический статус украинцев пересматриваться не будет.
Что нужно знать о временной защите в Германии?
- Временная защита в Германии продлена до 4 марта 2027 года, а виды на жительство (Aufenthaltstitel) будут оставаться действительными автоматически. Обращаться в ведомство по делам иностранцев для их переоформления не нужно.
- Также все украинцы со статусом временной защиты и в дальнейшем будут иметь право официально работать независимо от даты прибытия в страну.