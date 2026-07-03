Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що країни вже спільно працюють над можливістю повернення частини українців додому.
Цікаво "Бюргергельд" закінчився: як змінюються виплати для українців у Німеччині
Як саме планують повертати чоловіків до України?
Український дипломат зазначив, що одним з основних каналів взаємодії з українською громадою у Німеччині стали центри Unity Hub.
Що таке Unity Hub?
Unity Hub – це багатофункціональний простір для підтримки українців, що через війну вимушено перебувають за кордоном. Перший такий центр відкрили у Берліні 15 квітня 2026 року. Він створений для того, аби надавати міграційні, юридичні та соціальні консультації, а також зберігти зв'язок біженців з Україною. Окрім того, він має сприяти їхній інтеграції, або ж добровільному поверненню додому.
Посол повідомив, що центр у Берліні вже наповнюється діяльністю, і він сам завітав туди у перші дні роботи.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Там були представники Пенсійного фонду, до яких одразу вишикувалися черги українських пенсіонерів із конкретними запитаннями,
– поділився Макеєв.
Але робота з повернення українців має два складники. Перший з них – це саме Unity Hub. Держава працює з українською громадою та пояснює, які є можливості у країні. А ось другий складник – це робота спільно з німецькими відомствами у межах робочої групи, аби сприяти поверненню людей.
Посол також прокоментував питання про повернення чоловіків призовного віку, які незаконно поїхали з України – дипломат підтвердив, що вже опрацьовуються механізми їхнього повернення.
Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи,
– заявив він.
Як змінюються умови для українців у Німеччині?
Вже зовсім скоро частина українських біженців, що перебувають у Німеччині, можуть втратити соціальну допомогу. Нові жорсткі правила стосуватимуться людей, що прибули в країну після 1 березня 2025 року: вони отримуватимуть такі самі виплати, як і шукачі притулку з інших країн.
Виплати зменшаться з 563 до 441 євро на місяць, а також запровадять спеціальну платіжну картку Bezahlkarte, яка обмежує зняття готівки. Зміни стосуватимуться і медичного страхування – воно покриватиме лише базові потреби.