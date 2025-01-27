На заході Франції почались найбільші за кілька десятиліть повені: води в будинках по коліно

У регіоні Бретань на заході Франції стрімко підвищується рівень води. У департаменті Іль-і-Вілен оголосили червону тривогу.

Також ще у 8 департаментах материкової Франції оголосили "помаранчеву тривогу" через різні явища. Зокрема через повені, високі хвилі та сходження лавини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFTMV.

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Рівень загрози у різних департаментах Франції 27 січня

Що відомо про повінь у Франції

Рівень води у регіоні Бретань почав підвищуватися на вихідних. У тамтешньому департаменті Іль-і-Вілен оголосили червоний рівень загрози повеней.

Зокрема у межах міста Ренн повінь вже побила 40-річний рекорд – там евакуювали близько 400 місцевих жителів. На перших поверхах їхніх будинків рівень води сягає до пів метра. Людям надали притулок у трьох місцевих гімназіях.

Мер міста Наталі Аппере повідомила, що це ще не пік повені. Вона попередила, що вода буде відступати повільно і це, ймовірно, не почнеться раніше середи.

Ще десятки людей евакуюють у населеному пункті Гіпрі, що над річкою Вілен. Станом на 6:00 понеділка рівень води там становив 3,52 метра, що лише на кілька сантиметрів менше за рекордний показник 1981 року.

Далі на схід, у Майєнні, де оголошено помаранчевий рівень тривоги, вже була перевищена історична повінь 2014 року, будинки також затоплено.

Метеорологи пояснюють, що повінь почалася через прихід циклону "Гермінія". Він приніс дощі та шторми на північний захід Франції – в райони, де ґрунт уже був просочений водою після нещодавнього шторму "Еовін".