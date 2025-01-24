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Карлові Вари

У цьому історичному місті розташований найбільший та найвідоміший в країні бальнеологічний курорт. Туристи круглий рік з'їжджаються туди, щоб скупатися в тамтешніх мінеральних джерелах.

Вважається, що вони позитивно впливають на опорно-руховий апарат та покращують здоров’я шлунково-кишкового тракту. Крім того, це чудова нагода прогулятися мальовничими Карловими Варами.

Маріанські Лазні

Маріанські лазні розташовані на заході історичної області Богемія. Це також досить відомий курорт, який спеціалізується на профілактиці захворювань нирок, сечовивідних шляхів та дихальної системи.

У Маріанських лазнях понад 140 мінеральних джерел. Тамтешню воду використовують для перорального лікування, інгаляцій та приготування вуглеводних ванн.

Також на цьому курорті практикують торф'яні й грязьові процедури, а ще дихання природним газом, відомим як Маріїн газ.



Маріанські лазні пропонують туристам багато цікавих процедур / Ілюстративне фото, Shutterstock

Франтішкові Лазні

Це найзахідніше курортне місто Чехії, яке розташоване в Рудних горах на території Карлового краю. Воно відоме своїми цілющими залізно-лужними джерелами та елегантними колонадами. Популярний курорт свого часу відвідували: Йоганн Вольфганг фон Гете, Альфред Нобель, Франц Кафка і багато інших знаменитостей.

Там спеціалізуються на захворюваннях серцево-судинної та сечостатевої систем. Також місцеві процедури корисні для опорно-рухового апарату.

До слова, у Франтішкових лазнях діє термальний парк Aquaforum, який є одним із найбільших у країні.

Тепліце

Це один із найстаріших бальнеологічних курортів Європи, в якому бував сам Людвіґ ван Бетховен.

Тамтешні джерела особливі тим, що їхня вода має підвищений вміст фтору і завжди тепла – температура може досягати 40 – 44°C.

Вважається, що вони допомагають при лікуванні нервових захворюваннях та хворобах опорно-рухового апарату



Що може бути краще, ніж гарячий басейн взимку / Ілюстративне фото, Pexels

Велке Лосіни

Це найстаріший термальний курорт у північній Моравії – йому вже понад 450 років. Там багато природних термальних сірчаних джерел, які корисні для кровообігу, опорно-рухового апарату, а також при неврологічних та шкірних захворюваннях.

У Велке Лосіни є 9 термальних сірчаних басейнів, які завжди тримають температуру 33°C.

Сам курорт розташований на території великої паркової зони, що робить відпочинок ще приємнішим.