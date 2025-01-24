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Карловы Вары

В этом историческом городе расположен самый большой и самый известный в стране бальнеологический курорт. Туристы круглый год съезжаются туда, чтобы искупаться в тамошних минеральных источниках.

Считается, что они положительно влияют на опорно-двигательный аппарат и улучшают здоровье желудочно-кишечного тракта. Кроме того, это прекрасная возможность прогуляться по живописным Карловым Варам.

Марианские бани

Марианские бани расположены на западе исторической области Богемия. Это также достаточно известный курорт, который специализируется на профилактике заболеваний почек, мочевыводящих путей и дыхательной системы.

В Марианских банях более 140 минеральных источников. Тамошнюю воду используют для перорального лечения, ингаляций и приготовления углеводных ванн.

Также на этом курорте практикуют торфяные и грязевые процедуры, а еще дыхание природным газом, известным как Мариин газ.



Марианские бани предлагают туристам много интересных процедур / Иллюстративное фото, Shutterstock

Франтишковые Бани

Это самый западный курортный город Чехии, который расположен в Рудных горах на территории Карлова края. Он известен своими целебными железно-щелочными источниками и элегантными колоннадами. Популярный курорт в свое время посещали: Иоганн Вольфганг фон Гете, Альфред Нобель, Франц Кафка и многие другие знаменитости.

Там специализируются на заболеваниях сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Также местные процедуры полезны для опорно-двигательного аппарата.

К слову, в Франтишковых банях действует термальный парк Aquaforum, который является одним из крупнейших в стране.

Теплице

Это один из старейших бальнеологических курортов Европы, в котором бывал сам Людвиг ван Бетховен.

Тамошние источники особые тем, что их вода имеет повышенное содержание фтора и всегда теплая – температура может достигать 40 – 44 ° C.

Считается, что они помогают при лечении нервных заболеваниях и болезнях опорно-двигательного аппарата



Что может быть лучше, чем горячий бассейн зимой / Иллюстративное фото, Pexels

Велке Лосины

Это старейший термальный курорт в северной Моравии – ему уже более 450 лет. Там много природных термальных серных источников, которые полезны для кровообращения, опорно-двигательного аппарата, а также при неврологических и кожных заболеваниях.

В Велке Лосины есть 9 термальных серных бассейнов, которые всегда держат температуру 33°C.

Сам курорт расположен на территории большой парковой зоны, что делает отдых еще приятнее.