5 серпня на високогірне село Дхаралі повалився потік води через зливу – кільканадцять будинків зруйнувала та змела вода.

Злива відбулася у північному індійському штаті Уттракханд – і внаслідок неї кілька будинків у високогірному селі змело водою, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hindu. Повідомляється про загибель 4 людей, ще близько 60 зникли безвісти.

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Злива в Індії призвела до повені

За словами місцевих мешканців, злива сталася у водозбірному басейні річки Кхір Ганг, і це призвело до руйнівної повені у селі Дхаралі. Вода змила та зруйнувала кілька будинків. Один з мешканців села, Раджеш Панвар, повідомив, що під завалами може бути поховано десь 10 – 12 людей.

Окрім того, він сказав, що водою змело десь 20 – 25 готелів та житлових будинків. У селі почалася паніка, люди шукали сушу – і чимало відео зафіксували момент, коли вода почала стрімко литися на село.

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Новина про великі втрати внаслідок зливи в районі Дхаралі надзвичайно сумна та болісна. SDRF, NDRF, районна адміністрація та інші пов’язані команди залучені до рятувальних операцій у бойовому режимі,

– повідомив міністр Уттракханда Пушкар Кумар Дхамі.

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