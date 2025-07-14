Апокаліпсис у двох штатах США: машини плавають, будинки затоплені, вода проникає у вагони метро

14 липня у штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі пройшли сильні дощі. Вулиці міст і навіть станції метро затопило. Оголошено надзвичайний стан.

Метрополітен Нью-Йорка зазнав значних затримок через підтоплення станцій. Водії скаржилися на заповнені водою дороги і траси, особливо багато скарг надходило зі Скоч-Плейнс (Нью-Джерсі) та округу Вестчестер (штат Нью-Йорк), передає 24 Канал із посиланням на CBS News New York.

Дивіться також До України йде циклон: у низці областей пройдуть зливи, а спека не відступить

Що коїться у Нью-Йорку та Нью-Джерсі?

Голова округу Вестчестер Кен Дженкінс розповів, що повені трапилися "дуже, дуже швидко". Він каже, що це було не поступове підняття води, характерне для цієї місцевості.

Декілька ліній метро у Нью-Йорку постраждали від підтоплень.

На станції 28th Street у Манхеттені вода витікає з дренажу та заливає платформу / Фото Juan Luis Landaeta

На платформі 34th Street-Penn Station, одному з найбільш завантажених метро Нью-Йорка, вода скупчувалася, пасажири обережно обходили її / Фото CBS News New York

Пасажири зняли, як на станцію ринула вода, а потім просочилася до вагона крізь двері.

Потоп у метро у Нью-Йорку: дивіться відео

Затоплені вулиці у Скоч-Плейнсі / Фото CBS News New York

Рятувальна команда використовувала фронтальний навантажувач, щоб евакуювати людей із водяної пастки у Скоч-Плейнсі, Нью-Джерсі / Фото CBS News New York

Частково затоплений будинок в Плейнфілді, штат Нью-Джерсі / Фото CBS News New York

Деякі люди ходили по воді по щиколотку, коли в місті Розелл-Парк (штат Нью-Джерсі) лив дощ. Там на дорогах поставили конуси, щоб попередити водіїв про глибокі підтоплення.

Власник пабу та ресторану Dowling's Irish Pub & Restaurant на Chestnut Street повідомив, що 15 – 30 сантиметрів води зайшли в заклад.

Повінь у Розелл-парку / Фото CBS News New York

Ситуація у Розелл-Парку / Фото CBS News New York

Пасажири потяга Metro-North уздовж Saw Mill River Parkway бачили автомобілі, що застрягли і були частково занурені у воду до вікон / Фото Eric Feuer

Вулиця Lamont Street в Елмсфорді була однією з багатьох, які закрили через підтоплення / Фото CBS News New York

Вулиця перетворилася на річку у Валхалла, штат Нью-Йорк / Фото CBS News New York

Затоплена парковка торгового центру у Нануєт, штат Нью-Йорк / Фото Storm Chaser Anthony Rizzardi