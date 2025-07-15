Метрополитен Нью-Йорка испытал значительные задержки из-за подтопления станций. Водители жаловались на заполненные водой дороги и трассы, особенно много жалоб поступало из Скоч-Плейнс (Нью-Джерси) и округа Вестчестер (штат Нью-Йорк), передает 24 Канал со ссылкой на CBS News New York.

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Что происходит в Нью-Йорке и Нью-Джерси?

Глава округа Вестчестер Кен Дженкинс рассказал, что наводнения случились "очень, очень быстро". Он говорит, что это было не постепенное поднятие воды, характерное для этой местности.

Несколько линий метро в Нью-Йорке пострадали от подтоплений.

На станции 28th Street в Манхэттене вода вытекает из дренажа и заливает платформу / Фото Juan Luis Landaeta

На платформе 34th Street-Penn Station, одном из самых загруженных метро Нью-Йорка, вода скапливалась, пассажиры осторожно обходили ее / Фото CBS News New York

Пассажиры сняли, как на станцию хлынула вода, а затем просочилась в вагон сквозь двери.

Потоп в метро в Нью-Йорке: смотрите видео

Затопленные улицы в Скоч-Плейнсе / Фото CBS News New York

Спасательная команда использовала фронтальный погрузчик, чтобы эвакуировать людей из водяной ловушки в Скоч-Плейнсе, Нью-Джерси / Фото CBS News New York

Частично затопленный дом в Плейнфилде, штат Нью-Джерси / Фото CBS News New York

Некоторые люди ходили по воде по щиколотку, когда в городе Розелл-Парк (штат Нью-Джерси) лил дождь. Там на дорогах поставили конусы, чтобы предупредить водителей о глубоких подтоплениях.

Владелец паба и ресторана Dowling's Irish Pub & Restaurant на Chestnut Street сообщил, что 15 – 30 сантиметров воды зашли в заведение.

Наводнение в Розелл-парке / Фото CBS News New York

Ситуация в Розелл-Парке / Фото CBS News New York

Пассажиры поезда Metro-North вдоль Saw Mill River Parkway видели автомобили, застрявшие и были частично погружены в воду до окон / Фото Eric Feuer

Улица Lamont Street в Элмсфорде была одной из многих, которые закрыли из-за подтопления / Фото CBS News New York

Улица превратилась в реку в Валхалла, штат Нью-Йорк / Фото CBS News New York

Затопленная парковка торгового центра в Нанует, штат Нью-Йорк / Фото Storm Chaser Anthony Rizzardi