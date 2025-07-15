Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Український гідрометцентр. Вже з середини тижня погода в Україні почне різко змінюватись: до західних регіонів насувається циклон із Західної Європи, який принесе помірні та місцями сильні дощі.

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Циклон несе дощі в Україну

У найближчі два дні короткочасні зливи з грозами очікуються на заході країни, а 16 липня локально – на Житомирщині та Вінниччині. 17 липня атмосферний фронт зумовить ще більше дощів, які накриють Житомирську, Вінницьку, Київську, а подекуди Черкаську та Кіровоградську області.

На решті території збережеться суха та спекотна погода: на півдні та сході температура сягатиме +35 – +37 градусів, у центрі – до +29 – +34 градусів. У столиці наприкінці тижня спека дещо спаде до +24 – +27 градусів, а з 17 липня можливі періодичні дощі.

На заході ж країни у середині тижня похолодає до +18 – +23 градусів. Синоптики попереджають, що попри дощі, контраст температур між регіонами збережеться.