Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми В яких областях будуть дощі, грози, град і шквали, а де – аномальна спека: погода на тиждень

Якою буде погода в Україні 15 липня?

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Україні впродовж дня 15 липня. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У західних і північних областях вночі очікується температура +15 – +20 градусів, вдень – від +25 до +30 градусів. На решті території вночі стовпчики термометра можуть показувати – +18 – +23 градусів, а вдень – +29 – +34 градусів. У південних регіонах подекуди прогнозують сильну спеку з температурою – +35 – +37 градусів.

У Києві метеорологи прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вдень у столиці може піднятися до +28 – +30 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +28…+30;

Ужгород +26…+28;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +24…+26;

Рівне +25…+27;

Житомир +26…+28;

Вінниця +30…+32;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +34…+36;

Херсон +34…+36;

Сімферополь +32…+34;

Кропивницький +32…+34;

Черкаси +30…+32;

Чернігів +27…+29;

Суми +27…+29;

Полтава +29…+31;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +33…+35;

Донецьк +30…+32;

Луганськ +30…+32;

Харків +30… +32.



Погода в Україні на 15 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру